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Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto 1. Lig

06.02.2022 17:57
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Menemen İlçeHakemler: Ozan Ergün, Oğuz Kağan Çalışır, Ogün KamacıNasaDoge Menemenspor: Batuhan Şen, Emre Batuhan Adıgüzel, Sinan Akgöl, Oğuzhan Çapar, Abdullah Aydın (Dk. 74 Emre Özer), Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 90 İsmail Kulet), Ba, Cem Çelik (Dk. 46 Emir Şenocak), Batuhan Kırdaroğlu (Dk.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Ozan Ergün, Oğuz Kağan Çalışır, Ogün Kamacı

NasaDoge Menemenspor: Batuhan Şen, Emre Batuhan Adıgüzel, Sinan Akgöl, Oğuzhan Çapar, Abdullah Aydın (Dk. 74 Emre Özer), Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 90 İsmail Kulet), Ba, Cem Çelik (Dk. 46 Emir Şenocak), Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 84 Toni Gomes), Kerem Paykoç, Ahmet Sağat (Dk. 90 Kehinde)

Adanaspor: Karacic, Donkor, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Evren Korkmaz, Roche (Dk. 70 Bruns), Benasser, Eren Karadağ (Dk. 70 Ulaş Zengin), Fıratcan Üzüm, Celil Yüksel, Efe Tatlı (Dk. 46 Kadir Keleş), Tetteh

Goller: Dk. 67 Ahmet Sağat, Dk. 76 Batuhan Kırdaroğlu (NasaDoge Menemenspor), Dk. 78 Tetteh (Adanaspor)

Kırmızı kart: Dk. 64 Evren Korkmaz (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Hıfsullah İsmail Erdoğan, Dk. 41 Efe Tatlı, Dk. 56 Benasser (Adanaspor), Dk. 23 Muhammed Himmet Ertürk, Dk. 29 Cem Çelik (NasaDoge Menemenspor)

Spor Toto 1. Lig 23. hafta mücadelesinde NasaDoge Menemenspor, Adanaspor'u 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekip, ligde 8 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Adanaspor'da Celil Yüksel'in 61. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Batuhan Şen kurtardı.

Konuk ekipte 53. dakikada ilk sarı kartını gören Evren Korkmaz, 64. dakikada ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızılı kartla oyun dışında kaldı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Emre Özer, Cem Çelik, Menemen, Himmet, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika Spor


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