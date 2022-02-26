Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

26.02.2022 15:40
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Mümin ÖzkasapHakemler: Eren Özyemişcioğlu, Gökmen Baltacı, Bersan DuranManisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman, Bedirhan Altunbaş, Nizamettin Çalışkan (Dk. 89 Veli Çetin), Gakpa (Dk. 82 Sousa), Diallo (Dk. 82 Selim Ilgaz), Hakan Barış, Erhan Çelenk (Dk.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Eren Özyemişcioğlu, Gökmen Baltacı, Bersan Duran

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman, Bedirhan Altunbaş, Nizamettin Çalışkan (Dk. 89 Veli Çetin), Gakpa (Dk. 82 Sousa), Diallo (Dk. 82 Selim Ilgaz), Hakan Barış, Erhan Çelenk (Dk. 66 Anıl Koç), Ozegovic (Dk. 82 Okan Eken)

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Popov, Buatu, Yalçın Kılınç, Mehmet Uslu (Dk. 79 Mete Kaan Demir), Sekidika (Dk. 46 Caner Hüseyin Bağ), Badji (Dk. 46 Timur Temeltaş), Ahmed Ildız (Dk. 79 Enes Keskin), Oğulcan Çağlayan (Dk. 56 Cenk Ahmet Alkılıç), Pa Dibba, Umut Bulut

Goller: Dk. 39 Erhan Çelenk, Dk. 50 Diallo (Manisa FK), Dk. 85 Timur Temeltaş (Eyüpspor)

Kırmızı kart: Dk. 36 Pa Dibba (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Nizamettin Çalışkan, Dk. 61 Hakan Barış (Manisa FK), Dk. 54 Buatu, Dk. 90+6 Timur Temeltaş (Eyüpspor)

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 yendi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig

YORUMLAR
500
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 Eyüpspor: 1 Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 Eyüpspor: 1 Manisa'nın dev adamları Mamak karşısında hata yapmadı Manisa'nın dev adamları Mamak karşısında hata yapmadı

Nizamettin Çalışkan, Hakan Barış, Manisa, Çelenk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika


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