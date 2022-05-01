Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

01.05.2022 18:16
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Mert Güzenge, Mehmet Şahan Yılmaz, Oğuz Kağan ÇalışırAltaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Lopes, Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen, Özer Özdemir (Dk. 83 Asım Hamzaçebi), İlhan Depe (Dk. 83 Erdal Akdari), Muhammed Gönülaçar, Mayi (Dk.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Şahan Yılmaz, Oğuz Kağan Çalışır

Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Lopes, Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen, Özer Özdemir (Dk. 83 Asım Hamzaçebi), İlhan Depe (Dk. 83 Erdal Akdari), Muhammed Gönülaçar, Mayi (Dk. 77 Bekir Turaç Böke), Djedje, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 67 Emre Sağlık)

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Gökhan Gül, Ömürcan Artan (Dk. 81 Arda Kızıldağ), Muhammed Bayır, Musa Şahindere (Dk. 81 Rahmetullah Berişbek), Sallallich (Dk. 56 Aksel Aktaş), Tshibola, Barış Alıcı (Dk. 91 İlker Karakaş), Grechyshkin (Dk. 81 Eleke), Lima

Goller: Dk. 26 Barış Alıcı (Gençlerbirliği), Dk. 51 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 79 Djedje (Altaş Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Tshibola, Dk. 45+2 Lima, (Gençlerbirliği), Dk. 46 Gökhan Süzen, Dk. 51 Muhammed Gönülaçar, Dk. 75 Özer Özdemir (Altaş Denizlispor)

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Altaş Denizlispor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.???????

Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig

YORUMLAR
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Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 2 Gençlerbirliği: 1 Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 2 Gençlerbirliği: 1 Geleneksel Çörek Derme etkinliğine yoğun ilgi yaşandı Geleneksel Çörek Derme etkinliğine yoğun ilgi yaşandı

Özer Özdemir, Gökhan Süzen, Denizlispor, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika


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