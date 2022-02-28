Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

28.02.2022 23:43
Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta müsabakaları tamamlandı.

Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta müsabakaları tamamlandı.

Haftanın son maçında Altınordu, deplasmanda Nasadoge Menemenspor'u 1-0 mağlup etti.

Konuk olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0 üstünlük kuran MKE Ankaragücü, puanını 55'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Haftayı galibiyetle kapatan Bereket Sigorta Ümraniyespor 52 puanla ikinci, Royal Hastanesi Bandırmaspor ise 46 puanla 3. sırada yer aldı.

Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Altaş Denizlispor- Beypiliç Boluspor: 2-0

Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor: 1-0

Manisa FK- Eyüpspor: 2-1

Gençlerbirliği- Balıkesirspor: 2-0

Royal Hastanesi Bandırmaspor- Adanaspor: 1-0

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor: 3-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü: 0-1

İstanbulspor-Kocaelispor: 1-1

Nasadoge Menemenspor-Altınordu: 0-1

Puan durumu

1. Lig'de 27. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.MKE ANKARAGÜCÜ26174541192255
2.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR26164646262052
3.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR26144839231646
4.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR26128640301044
5.İSTANBULSPOR25134841291243
6.EYÜPSPOR2511953728942
7.YILPORT SAMSUNSPOR25109641301139
8.MANİSA FK26106103031-136
9.ADANASPOR2697102927234
10.BEYPİLİÇ BOLUSPOR249782826234
11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ259793334-134
12.GENÇLERBİRLİĞİ26103133141-1033
13.TUZLASPOR248792223-131
14.KOCAELİSPOR2585122432-829
15.NASADOGE MENEMENSPOR2661192940-1129
16.ALTAŞ DENİZLİSPOR2676132539-1427
17.ALTINORDU2681172951-2225
18.BURSASPOR2466122635-924
19.BALIKESİRSPOR2532201946-2711

28. hafta

Spor Toto 1. Lig'de 28. haftanın maç programı şöyle:

4 Mart Cuma:

20.00 Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü (Kocaeli)

5 Mart Cumartesi:

13.30 Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Yılport Samsunspor-Nasadoge Menemenspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 MKE Ankaragücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eryaman)

6 Mart Pazar:

13.30 Adanaspor-Manisa FK (Yeni Adana)

13.30 Beypiliç Boluspor- Bursaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Tuzlaspor-İstanbulspor (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Eyüpspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eyüp)

7 Mart Pazartesi:

20.00 Balıkesirspor-Altaş Denizlispor (Balıkesir Atatürk)

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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