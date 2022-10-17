Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta maçları tamamlandı.

Haftaya lider giren Eyüpspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldı.

Deplasmanda Gençlerbirliği'nin 2-0 mağlup eden Ankara Keçiörengücü, haftayı averajla lider kapattı.

Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Boluspor-Altaş Denizlispor: 3-0

Manisa FK- Altay: 1-1

Çaykur Rizespor-Eyüpspor: 0-0

Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü: 0-2

Altınordu-Yılport Samsunspor: 2-1

Beyçimento Bandırmaspor- Yeni Malatyaspor: 0-2

Erzurumspor FK-Bodrumspor: 1-2

Göztepe-Tuzlaspor: 0-2

Sakaryaspor- Adanaspor: 3-2

Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Kaynak: AA

Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

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