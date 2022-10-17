Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

17.10.2022 03:10
Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta maçları tamamlandı.

Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta maçları tamamlandı.

Haftaya lider giren Eyüpspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldı.

Deplasmanda Gençlerbirliği'nin 2-0 mağlup eden Ankara Keçiörengücü, haftayı averajla lider kapattı.

Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Boluspor-Altaş Denizlispor: 3-0

Manisa FK- Altay: 1-1

Çaykur Rizespor-Eyüpspor: 0-0

Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü: 0-2

Altınordu-Yılport Samsunspor: 2-1

Beyçimento Bandırmaspor- Yeni Malatyaspor: 0-2

Erzurumspor FK-Bodrumspor: 1-2

Göztepe-Tuzlaspor: 0-2

Sakaryaspor- Adanaspor: 3-2

Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ95311912718
2.EYÜPSPOR9531147718
3.BODRUMSPOR 95222011917
4.BOLUSPOR843194515
5.PENDİKSPOR FUTBOL843194515
6.SAKARYASPOR 95041515015
7.ÇAYKUR RİZESPOR 8341104613
8.YILPORT SAMSUNSPOR9342129313
9.TUZLASPOR 9333109112
10.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR8332910-112
11.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ83321113-212
12.ERZURUMSPOR FK8233912-39
13.ALTINORDU8233913-49
14.ADANASPOR 91531314-18
15.GÖZTEPE 822449-58
16.ALTAY9144510-57
17.GENÇLERBİRLİĞİ8134914-56
18.YENİ MALATYASPOR9135917-86
19.ALTAŞ DENİZLİSPOR9027514-92

10. hafta

Spor Toto 1. Lig'de 10. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

21 Ekim Cuma:

20.00 Eyüpspor-Sakaryaspor (Eyüp)

22 Ekim Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü- Pendikspor (Aktepe)

13.30 Manisa FK-Çaykur Rizespor (Mümin Özkasap)

16.00 Altay-Erzurumspor FK (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Altaş Denizlispor-Altınordu (Denizli Atatürk)

23 Ekim Pazar:

13.30 Bodrumspor-Beyçimento Bandırmaspor (Bodrum İlçe)

16.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

19.00 Yılport Samsunspor-Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

24 Ekim Pazartesi:

20.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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