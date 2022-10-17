Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta maçları tamamlandı.
Haftaya lider giren Eyüpspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldı.
Deplasmanda Gençlerbirliği'nin 2-0 mağlup eden Ankara Keçiörengücü, haftayı averajla lider kapattı.
Sonuçlar
Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Boluspor-Altaş Denizlispor: 3-0
Çaykur Rizespor-Eyüpspor: 0-0
Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü: 0-2
Altınordu-Yılport Samsunspor: 2-1
Beyçimento Bandırmaspor- Yeni Malatyaspor: 0-2
Erzurumspor FK-Bodrumspor: 1-2
Göztepe-Tuzlaspor: 0-2
Sakaryaspor- Adanaspor: 3-2
Puan durumu
Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|9
|5
|3
|1
|19
|12
|7
|18
|2.EYÜPSPOR
|9
|5
|3
|1
|14
|7
|7
|18
|3.BODRUMSPOR
|9
|5
|2
|2
|20
|11
|9
|17
|4.BOLUSPOR
|8
|4
|3
|1
|9
|4
|5
|15
|5.PENDİKSPOR FUTBOL
|8
|4
|3
|1
|9
|4
|5
|15
|6.SAKARYASPOR
|9
|5
|0
|4
|15
|15
|0
|15
|7.ÇAYKUR RİZESPOR
|8
|3
|4
|1
|10
|4
|6
|13
|8.YILPORT SAMSUNSPOR
|9
|3
|4
|2
|12
|9
|3
|13
|9.TUZLASPOR
|9
|3
|3
|3
|10
|9
|1
|12
|10.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR
|8
|3
|3
|2
|9
|10
|-1
|12
|11.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|8
|3
|3
|2
|11
|13
|-2
|12
|12.ERZURUMSPOR FK
|8
|2
|3
|3
|9
|12
|-3
|9
|13.ALTINORDU
|8
|2
|3
|3
|9
|13
|-4
|9
|14.ADANASPOR
|9
|1
|5
|3
|13
|14
|-1
|8
|15.GÖZTEPE
|8
|2
|2
|4
|4
|9
|-5
|8
|16.ALTAY
|9
|1
|4
|4
|5
|10
|-5
|7
|17.GENÇLERBİRLİĞİ
|8
|1
|3
|4
|9
|14
|-5
|6
|18.YENİ MALATYASPOR
|9
|1
|3
|5
|9
|17
|-8
|6
|19.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|9
|0
|2
|7
|5
|14
|-9
|2
10. hafta
Spor Toto 1. Lig'de 10. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
21 Ekim Cuma:
20.00 Eyüpspor-Sakaryaspor (Eyüp)
22 Ekim Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü- Pendikspor (Aktepe)
13.30 Manisa FK-Çaykur Rizespor (Mümin Özkasap)
16.00 Altay-Erzurumspor FK (Alsancak Mustafa Denizli)
19.00 Altaş Denizlispor-Altınordu (Denizli Atatürk)
23 Ekim Pazar:
13.30 Bodrumspor-Beyçimento Bandırmaspor (Bodrum İlçe)
16.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
19.00 Yılport Samsunspor-Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
24 Ekim Pazartesi:
20.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)
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