Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

08.10.2022 15:30
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Necmi KadıoğluHakemler: Yasin Kol, Murat Ergin Gözütok, Ali Tunaİstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Mehremic, Duhan Aksu, Muammer Sarıkaya, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim YılmazMKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Oğuz Ceylan, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler,...

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Yasin Kol, Murat Ergin Gözütok, Ali Tuna

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Mehremic, Duhan Aksu, Muammer Sarıkaya, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim Yılmaz

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Oğuz Ceylan, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Taylan Antalyalı, Tolga Ciğerci, Emre Kılınç, Pedrinho, Beridze, Sowe

Gol: Dk. 16 Emre Kılınç (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 14 Muammer Sarıkaya, Dk. 29 Ethemi (İstanbulspor)

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan maçın ilk yarısı, konuk sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmadaki ilk önemli atak, 11. dakikada konuk ekip MKE Ankaragücü'nden geldi. Ceza sahası önünde topla buluşan Taylan Antalyalı'nın sol ayağıyla çektiği sert şutta meşin yuvarlak kaleci Jensen'de kaldı.

16. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Önündeki boş alanı katederek ceza sahası önüne kadar gelen Taylan Antalyalı, meşin yuvarlağı ara pasla sağ çaprazda bekleyen Emre Kılınç'la buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşunda top, yan direğe de çarparak ağlarla buluştu: 0-1

28. dakikada MKE Ankaragücü'nde Taylan Antalyalı, topu bu kez Beridze'yle buluşturdu. Bu oyuncunun topuk pasında ceza sahası önünde meşin yuvarlağı kontrol eden Emre Kılınç, şutunu çekti. Kaleci Jensen topu kontrol etti.

39. dakikada sarı-lacivertli ekip yine etkili geldi. Ceza sahası içindeki Emre Kılınç, defans oyuncusunu çalımla geçmeye çalışırken seken top Sowe'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun penaltı noktasından vuruşunda, kaleci Jensen gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle bitti.

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Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: AA

Murat Ergin Gözütok, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Ali Tuna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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