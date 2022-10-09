Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

09.10.2022 17:52
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni HatayHakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Sönmez, Mehmet Emin TuğralAtakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Vranjes, Burak Öksüz, Kaan Kanak, Onur Ergün, Aabid, Boudjemaa, Lobjanidze, El Kaabi, Bertuğ Özgür YıldırımCorendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Balkovec, Doumbia,...

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Sönmez, Mehmet Emin Tuğral

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Vranjes, Burak Öksüz, Kaan Kanak, Onur Ergün, Aabid, Boudjemaa, Lobjanidze, El Kaabi, Bertuğ Özgür Yıldırım

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Balkovec, Doumbia, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Umut Güneş, Efkan Bekiroğlu, Mahgoub, Efecan Karaca, Candeias

Sarı kart: Dk. 41 Boudjemaa (Atakaş Hatayspor)

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

10. dakikada Kaan Kanak'ın savunma arkasına yaptığı uzun pasta kaleci Runarsson ile karşı karşıya kalan El Kaabi'nin vuruşunda top auta çıktı.

22. dakikada Burak Öksüz'ün kaleci Erce Kardeşler'e geri pasında araya giren Balkovec'in vuruşunda top keleciden döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Efkan Bekiroğlu'nun şutunu Erce bir kez daha uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

33. dakikada Kaan Kanak'ın ortasında ceza sahası sağ çaprazında topa gelişine vuran Kerim Alıcı'nın sert şutu yan ağlarda kaldı.

36. dakikada sol kanattan Kaan Kanak'ın yaptığı ortada arka direkte topla buluşan El Kaabi'nin şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

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Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Alanyaspor: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Alanyaspor: 0 (Maç sonucu) Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Alanyaspor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Kaynak: AA

Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kaan Kanak, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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