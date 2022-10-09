22. dakikada Burak Öksüz'ün kaleci Erce Kardeşler'e geri pasında araya giren Balkovec'in vuruşunda top keleciden döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Efkan Bekiroğlu'nun şutunu Erce bir kez daha uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

Kaynak: AA

Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kaan Kanak, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

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