Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Deniz Caner ÖzaralVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak Bekaroğlu (Dk.

Son Dakika

Yürek yakan haykırışlar! İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı

Son Dakika: Şehit yakınına küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, görevinden istifa etti

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