Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak Bekaroğlu (Dk. 25 Adnan Uğur), Zukanovic, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz, Ahmed Musa, Borini, Karamoh, Pesic
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Babel, Halil Dervişoğlu
Sarı kart: Dk. 36 Pesic (VavaCars Fatih Karagümrük)
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısı, 0-0 berabere bitti.
27. dakikada Babel'in sağdan ortasında, kale sahası önünde Halil Dervişoğlu'nun savunmanın arasında yaptığı kafa vuruşunda, top kaleci Viviano'dan döndü.
34. dakikada Borini'nin uzak mesafeden çektiği şutta, top üstten auta gitti.
İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
Kaynak: AA
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