Üye Girişi
Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

20.11.2021 16:54
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çotanak Spor KompleksiHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunGZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Pelupessy, Flovio, Suleymanov, Diabate, Sergio, DoukaraÖznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Wallace, Sadık Çiftpınar (Dk.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Pelupessy, Flovio, Suleymanov, Diabate, Sergio, Doukara

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Wallace, Sadık Çiftpınar (Dk. 24 Gamali), Mustafa Eskihallaç, Chouaiar, Rayane Aabid, Mallan, Karim Hafes, Adem Büyük, Kubilay Kanatsızkuş

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan GZT Giresunspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

2. dakikada atılan uzun pasta sağ kanattan hareketlenen Suleymanov ceza sahası içerisinde topu kafayla aşırtmak istedi ancak kaleci Ertaç gole izin vermedi.

8. dakikada Giresunspor savunmasının çıkarken kaptırdığı topta Adem Büyük kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Okan gole izin vermedi.

10. dakikada köşe vuruşunda Yeni Malatyaspor savunmasının uzaklaştırdığı topa ceza sahası önünden vuran Suleymanov'un şutu üstten dışarıya gitti.

20. dakikada ceza sahası sağ çizgisine inen Sergio topu içeriye çevirdi. Kale çizgisine paralel giden topu Doukara'dan önce topu savunmada Haddadi uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Diabate ceza sahası sağ ön çaprazında yerde kaldı. Suleymanov'un kullandığı frikikte topu kaleci Ertaç kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Giresunspor, Okan Kocuk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aaron Boupendza için Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya geldi 17:45 Aaron Boupendza için Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya geldi Plajlar onlara kaldı: Define arıyorlar 17:43 Plajlar onlara kaldı: Define arıyorlar Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşın mutfağındaki yangını söndürmek için hükümete 6 maddelik öneri 17:31 Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşın mutfağındaki yangını söndürmek için hükümete 6 maddelik öneri
Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi 14:52 Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım 14:12 Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak 13:32 Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak
14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis 12:02 14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı 11:14 Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı

Son Dakika Haberleri
17:45 İBB, köpek Boji'ye kumpas kuran kişi hakkında suç duyurusunda bulunacak
17:44 Aaron Boupendza için Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya geldi
17:43 Plajlar onlara kaldı: Define arıyorlarlar
17:35 Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Helallik istiyor, verelim gitsin
17:26 CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan marketlere: "10 temel gıda ürününe zamları yansıtmayın"
17:13 Burası Türkiye'nin en gizemli yeri! "Korkunç karanlık ağız" diye biliniyor, giren bir daha çıkamıyor
17:11 Aynı dizideki gibi: Kızına çok düşkün
17:07 Fransa ligindeki Türk futbolcular 'günah keçisi' seçildi: Yenilgilerin faturası Burak'a ve Yusuf'a kesildi
17:03 Çaresizliğin bu kadarı: SMA hastası bebeğin annesi canına kıydı
16:57 "Bu Pazar seçim olsa?" diye soruldu: Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki fark yüzde 7'ye çıktı
Yörük Kızı Müslüme'nin dedesi ve anneannesi serbest bırakıldı, 6 kişinin sorgusu 24 saattir sürüyor Yörük Kızı Müslüme'nin dedesi ve anneannesi serbest bırakıldı, 6 kişinin sorgusu 24 saattir sürüyor         
17:46
İBB, köpek Boji'ye kumpas kuran kişi hakkında suç duyurusunda bulunacak İBB, köpek Boji'ye kumpas kuran kişi hakkında suç duyurusunda bulunacak         
17:45
Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Helallik istiyor, verelim gitsin Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Helallik istiyor, verelim gitsin         
17:35
Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı!         
16:16
İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi         
14:46
Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!         
14:10
Bahar Candan karakolluk oldu Bahar Candan karakolluk oldu         
13:22
Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi         
11:21
Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
11:00
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 17:51:06. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement