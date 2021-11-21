Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Hüseyin Göçek, Murat Ergin Gözütok, Deniz Caner ÖzaralAltay: Lis, Tolga Ünlü, Murat Akça, Thiam, Cebrail Karayel, Kappel (Dk. 84 Paixao), Aka (Dk. 46 Ahmed Rayan), Poko, Pinares, Thaciano (Dk.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu Hakemler: Hüseyin Göçek, Murat Ergin Gözütok, Deniz Caner Özaral Altay: Lis, Tolga Ünlü, Murat Akça, Thiam, Cebrail Karayel, Kappel (Dk. 84 Paixao), Aka (Dk. 46 Ahmed Rayan), Poko, Pinares, Thaciano (Dk. 89 Kazımcan Karataş), Bamba Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydin, Simon Deli, Rassoul, Yunus Akgün (Dk. 84 Semih Güler), Sinan Kurt, Stambouli (Dk. 89 Gökhan İnler), Akintola (Dk. 84 Metehan Mimaroğlu), Vargas (Dk. 68 Bjarnason), Assombalonga (Dk. 68 Balotelli) Goller: Dk. 19 Yunus Akgün, Dk. 55 Assombalonga, Dk. 60 Akintola (Adana Demirspor), Dk. 48 Ahmed Rayan (Altay) Sarı kartlar: Dk. 72 Samet Akaydin, Dk. 80 Balotelli (Adana Demirspor) Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Altay'ı 3-1 mağlup etti. 48. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Poko'nun kendi yarı sahasından uzun pasında topla buluşan Kappel'in ceza alanına girdikten sonra attığı şutta meşin yuvarlak kaleciden döndü. Kappel'in topu aktardığı Ahmed Rayan'ın şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1 55. dakikada Adana Demirspor tekrar öne geçti. Sağ taraftan Vargas'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde oluşan karambolden seken topla buluşan Assombalonga'nın vuruşunda, top filelere gitti: 1-2 60. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen Adana Demirspor atağında, Stambouli'nin pasıyla yarı sahadan hareketlenen Akintola, ceza sahasına girmeden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-3 Karşılaşma, Adana Demirspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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