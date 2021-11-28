Üye Girişi
Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

28.11.2021 14:24
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: KalyonHakemler: Fırat Aydınus, Samet Çiçek, Mehmet Emin TuğralGaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Muhammet Demir, (Dk. 80 Sagal) Ertuğrul Ersoy, Recep Niyaz, (Dk. 90 Furkan Soyalp) Doğan Erdoğan, (Dk. 73 Oğuz Ceylan) Hamza Mendyl, (Dk.

Stat: Kalyon

Hakemler: Fırat Aydınus, Samet Çiçek, Mehmet Emin Tuğral

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Muhammet Demir, (Dk. 80 Sagal) Ertuğrul Ersoy, Recep Niyaz, (Dk. 90 Furkan Soyalp) Doğan Erdoğan, (Dk. 73 Oğuz Ceylan) Hamza Mendyl, (Dk. 90 Halil İbrahim Pehlivan) Maxim, Caulker, Kitsiou, Dicko (Dk. 73 Figueiredo)

İttifak Holding Konyaspor: İbrahim Sehic, Adil Demirbağ, Anicic, Bytyqi, Serdar Gürler (Dk. 85 Michalak) Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 62 Endri Çekiçi ), Cikalleshi (Dk. 78 Oğulcan Ülgün), Hadziahmetovic, M'Poku (Dk. 78 Ahmed Hassan), Skubic (Dk. 62 Barış Yardımcı)

Goller: Dk. 17 Caulker, Dk. 51 Muhammet Demir, Dk. 85 Figueiredo (Gaziantep FK), Dk. 6 Guilherme, Dk. 71 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk.4 Djilobodji, Dk. 25 Günay Güvenç, Dk. 85 Muhammed Demir, Dk. 91 Kitsiou (Gaziantep FK), Dk. 40 M'Poku Dk. 56 Adil Demirbağ, Dk. 69 Anicic (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 14. haftasında yapılan Gaziantep FK, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 yendi.

48. dakikada Recep Niyaz'ın ceza sahası çaprazından sert şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

51. dakikada Gaziantep FK, öne geçti. Maxim topu sağ kanattan bindiren Hamza Mendyl'ın önüne bıraktı. Çizgiye inen Hamza Mendyl'ın kale alanına çevirdiği topu Muhammet filelere gönderdi. 2-1

56. dakikada sağ çizgiye yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Maxim'in kale alanına gönderdiği topu Gaziantep FK savunması uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Doğan Erdoğan'ın şutunda top auta gitti.

70. dakikada sol kanatta topla buluşan Dicko topu ceza sahasını çaprazdan gören Maxim'in önüne bıraktı. Maxim, topu Recep Niyaz'a verdi. Recep'in şutunda top auta gitti.

71. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Cikalleshi, soldan topla birlikte içeriye doğru kat ederek şutunu çekti ve topu filelere gönderdi. Golün ardından yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR kontrolünün ardından gol geçerli sayıldı. 2-2

84. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu, Endri Çekiçi'den önce araya giren Djilobodji kornere gönderdi.

85. dakikada Gaziantep FK, bir kez daha öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Hamza Mendyl rakibinden sıyrılarak çizgiye indi ve topu bekletmeden kale alanına çevirdi. Kale alanında topu önünde bulan Figueiredo'nun vuruşunda top filelere gitti. 3-2

90+1. dakikada sol kanattan Sagal topla birlikte rakip ceza sahasına kadar sokularak şutunu attı. Savunmadan dönen top Maxim'de kaldı. Maxim'in sert şutunda top auta gitti.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Fırat Aydınus, Günay Güvenç, Konyaspor, Maxim, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika Spor


Son Dakika

Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti 18:47 Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti Türkmenistan'daki toplantıda Erdoğan ve Aliyev'in neşesi gözden kaçmadı 17:08 Türkmenistan'daki toplantıda Erdoğan ve Aliyev'in neşesi gözden kaçmadı Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi 14:45 Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar 14:03 Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı 13:59 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın 11:29 Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim
Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti 09:40 Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi 09:28 Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi

Son Dakika Haberleri
19:21 Son Dakika! Türkiye'de 28 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 213 kişi vefat etti, 21 bin 655 yeni vaka tespit edildi
18:57 Son Dakika! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi devam edecek
18:46 Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti
18:45 Amcasını ve kuzenlerini vurarak öldüren şahıs, WhatsApp'ta paylaşım yaptı
18:05 Trabzonspor, Karagümrük engelini de rahatça geçti
17:50 Tartıştığı şahsı tüfekle vuran adam, yakalanacağını anlayınca tüfeği başına doğrulttu
17:50 Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
17:50 Marketten ekmek çalan çocuklar için mahkemeden şaşırtan karar
17:19 Trabzonspor maçında dünya futbol tarihine geçecek an
17:08 Alex Teixeira, 1 ay sahalardan uzak kalacak
Son Dakika! Türkiye'de 28 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 213 kişi vefat etti, 21 bin 655 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 28 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 213 kişi vefat etti, 21 bin 655 yeni vaka tespit edildi         
19:21
Marketten ekmek çalan çocuklar için mahkemeden şaşırtan karar Marketten ekmek çalan çocuklar için mahkemeden şaşırtan karar         
17:50
Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar         
16:08
Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz         
14:26
Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim         
14:01
Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı         
11:30
Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş         
11:26
Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var         
09:37
Davutoğlu, Abdullah Gül ile görüştü! Mutabık kaldıkları konular AK Partilileri kızdıracak Davutoğlu, Abdullah Gül ile görüştü! Mutabık kaldıkları konular AK Partilileri kızdıracak         
07:31
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın bikinili pozları olay oldu Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın bikinili pozları olay oldu         
23:05
Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark         
21:06
Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı         
18:39
HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor         
17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı         
17:05
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı!         
16:05
İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek         
14:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2021 19:38:40. #1.11#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement