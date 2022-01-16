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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

16.01.2022 14:27
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Alsancak Mustafa DenizliHakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Olguncan, Bilal GölenAltay: Lis, Thiam, Björkander, Murat Akça, Naderi, Kappel, Thaciano, Ceyhun Gülselam, Kazımcan Karataş, Pinares, BambaAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Borja, Efecan Karaca,...

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Olguncan, Bilal Gölen

Altay: Lis, Thiam, Björkander, Murat Akça, Naderi, Kappel, Thaciano, Ceyhun Gülselam, Kazımcan Karataş, Pinares, Bamba

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Borja, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Efkan Bekiroğlu, Davidson, Novais, Eduardo???????

Gol: Dk. 26 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kart: Dk. 19 Naderi (Altay)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Altay-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısını konuk ekip, 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 1. dakikasında sol taraftan Pinares'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Murat Akça'nın kafayla kaleye göndermek istediği topu kaleci Marafona son anda kornere uzaklaştırdı. Üst üste kullanılan ikinci kornerde bu sefer ceza sahası içindeki Björkander'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.

12. dakikada Kappel'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde müsait durumdaki Kazımcan Karataş'ın dokunamadığı topu kaleci Marafona kontrol etti.

26. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Eduardo, Efecan Karaca'dan aldığı topu ortaladı. Ceza sahası içindeki Emre Akbaba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

33. dakikada Novais'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Lis'ten dönen topu takip eden Emre Akbaba'nın vuruşunda, Lis meşin yuvarlağı bir kez daha uzaklaştırmayı başardı.

45+2. dakikada Pinares'in sağ kanattan yaptığı ortada Thaciano'nun kafa vuruşunda top, kaleci Marafona'da kaldı.

İlk 45 dakikalık bölüm, Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Aytemiz Alanyaspor, Efecan Karaca, Murat Akça, Karataş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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