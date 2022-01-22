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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

22.01.2022 17:59
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni AdanaHakemler: Suat Arslanboğa, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar BirinciAdana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 81 Semih Güler), Samet Akaydın, Kaan Kanak, Gökhan İnler (Dk. 75 Bjarnason), Stambouli, Yunus Akgün, Belhanda (Dk. 75 Lucas Castro), Vargas (Dk.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Suat Arslanboğa, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 81 Semih Güler), Samet Akaydın, Kaan Kanak, Gökhan İnler (Dk. 75 Bjarnason), Stambouli, Yunus Akgün, Belhanda (Dk. 75 Lucas Castro), Vargas (Dk. 75 Akintola), Assombalonga (Dk. 81 Balotelli)

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Balkovec (Dk. 66 Alparslan Erdem), Bistrovic (Dk. 66 Toure), Biglia, Emre Mor (Dk. 77 Tunay Torun), Jimmy Durmaz (Dk. 46 Vato Arveladze), Karamoh, Borini,

Goller: Dk. 36 ve 67 Assombalonga, Dk. 58 ve 90 Yunus Akgün, Dk. 83 Balotelli (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Samet Akaydın (Adana Demirspor), Dk. 35 Jimmy Durmaz, Dk. 63 Borini, Dk. 65 Balkovec, Dk. 79 Biglia (VavaCars Fatih Karagümrük)

Kırmızı Kart: Dk. 31 Karamoh (VavaCars Fatih Karagümrük)

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-0 yendi.

51. dakikada orta sahadan atılan topla ceza alanı yayı önünde buluşan Belhanda'nın kaleci Viviano'nun açılmasını fırsat bilerek yaptığı aşırtma vuruşunda top dışarı çıktı.

55. dakikada Belhanda'nın pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün ceza alanı içinde sağ kanattan yerden vuruşunda kaleci Viviano iki hamlede topu kontrol etti.

56. dakikada ceza sahası dışında Borini'nin sert şutunda kaleci Muriç sektirdiği topa iki hamlede hakim oldu.

58. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Assombalonga'nın pasıyla ceza alanı içine giren Yunus Akgün'ün vuruşunda top ağlarla buluştu. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kaldırması üzerine VAR kararı beklendi. Maçın hakemi Suat Arslanboğa, VAR'dan gelen bilgi sonrası orta noktayı gösterdi: 2-0

67. dakikada Adana Demirspor üçüncü golü buldu. Vargas'ın kullandığı serbest vuruşta kale sahası çizgisi önünde Assombalonga topa dokundu. Meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0

74. dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Assombalonga'nın sert vuruşunda kaleci Viviano topa hakim oldu.

83. dakikada Adana Demirspor dördüncü gole ulaştı. Yunus Akgün'ün sağ kanatta ceza sahası içinde yerden pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Balotelli'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0

86. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Tunay Torun'un yakın köşeye doğru vuruşunda top kaleci Muric'te kaldı.

90. dakikada Adana Demirspor farkı beşe çıkardı. Balotelli'nin kendi yarı sahasından attığı topla buluşan Yunus Akgün ceza alanına girdikten sonraki vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 5-0

Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-0 mağlup etti.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Suat Arslanboğa, Bora Füzesi, Semih Güler, Yunus Akgün, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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