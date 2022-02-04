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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

04.02.2022 21:13
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Bilal GölenYukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Mert Çetin, Uğur Demirok, Carole, İbrahim Akdağ, Abdulkadir Parmak, Mane, Emrah Başsan, Gavranovic, BertolacciAtakaş Hatayspor: Munir, Onur Ergün, Kamil Ahmet...

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Bilal Gölen

Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Mert Çetin, Uğur Demirok, Carole, İbrahim Akdağ, Abdulkadir Parmak, Mane, Emrah Başsan, Gavranovic, Bertolacci

Atakaş Hatayspor: Munir, Onur Ergün, Kamil Ahmet Çörekçi, Sackey, Boudjemaa, Lobjanidze, Traore, Emre Kaplan, Burak Öksüz, Diouf, Saint Louis

Gol: Dk. 24 İbrahim Akdağ (Penaltıdan) (Yukatel Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 23 Emre Kaplan (Atakaş Hatayspor)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yapılan maçta Yukatel Kayserispor, Atakaş Hatayspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

12. dakikada Emrah Başsan'ın ara pasında topla buluşan Mane, meşin yuvarlakla rakip ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Öne çıkan kaleci Munir, gole izin vermedi.

13. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, Onur Bulut'un ceza alanına ortasında Emre Kaplan'ın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. Uğur Demirok, penaltı vuruşundan faydalanamadı.

24. dakikada Kayserispor öne geçti. Carole'un sol kanattan içeriye açtığı ortada topa sahip olmak isteyen Emrah Başsan, rakibi Emre Kaplan ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi, bir kez daha penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan İbrahim Akdağ, topu filelerle buluşturdu: 1-0

34. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Traore'nin şutunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk devresi, Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Emrah Başsan, Kayserispor, Onur Bulut, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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