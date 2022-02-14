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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

14.02.2022 20:49
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni HatayHakemler: Atilla Karaoğlan, Samet Çiçek, Murat Tuğberk CurbayAtakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Sackey, Burak Öksüz, Adekugbe, Riberio (Dk. 88 Saint-Louis), Onur Ergün, El Kaabi, Bezia (Dk. 83 Boudjemaa), Kahraba (Dk.

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Samet Çiçek, Murat Tuğberk Curbay

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Sackey, Burak Öksüz, Adekugbe, Riberio (Dk. 88 Saint-Louis), Onur Ergün, El Kaabi, Bezia (Dk. 83 Boudjemaa), Kahraba (Dk. 61 Lobjanidze), Diouf

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Baluli ( Dk. 76 Kerim Alıcı), Atakan Rıdvan Çankaya, Wilker, Kahraman Demirtaş, Moubandje (Dk. Berkan Emir), Aytaç Kara (Dk. 76 Tannane), Soner Aydoğdu, Tijanic (Dk.46 Yalçın Kayan), Halil Akbunar, Di Santo (Dk. 89 Ege Özkayımoğlu)

Goller: Dk. 36 Diouf, Dk. 45 El Kaabi (Atakaş Hatayspor) Dk. 59 Halil Akbunar (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 38 Moubandje, Dk. 73 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 78 Di Santo (Göztepe) Dk. 43 Benzia, Dk. 64 Adekugbe, Dk. 75 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 88 Sackey, Dk.90+3 Onur Ergün (Atakaş Hatayspor)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Göztepe'yi 2-1 yendi.

52. dakikada Benzia'nin ara pasında savunma ile kaleci İrfan Can Eğribayat arasındaki yaşanan anlaşmazlık sonrası topu önünde bulan Diouf, bomboş pozisyonda topu kontrol edemeyince top direğin dibinde auta çıktı.

57. dakikada sol kanattan Riberio'nun savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan El Kaabi'nin sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, gole izin vermedi.

59. dakika konuk ekip farkı 1'e indirdi. Hatayspor savunmasının arkasına atılan topta kaleci Munir ile karşı karşıya kalan Halil Akbunar'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1.

80. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Benzia'nın sert şutu direğin üstünden auta çıktı.

81. dakikada ceza sahası sol çaprazından Di Santo'nun vuruşunda top üst direkten geri döndü.

82. dakikada Hatayspor'un gelişen atağında Diouf'un pasında topla buluşan Lobjanidze'nin ceza sahası dışından çektiği şutu direğin üstünden auta gitti.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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Kamil Ahmet Çörekçi, İrfan Can Eğribayat, Karaoğlan, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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