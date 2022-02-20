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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

20.02.2022 16:51
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Mert Güzenge, Serkan Çimen, Mustafa SavranlarVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Luckassen, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Bistrovic, Biglia, Emre Mor, Borini, Jimmy Durmaz, Ahmed MusaDemir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Erdoğan Yeşilyurt,...

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mert Güzenge, Serkan Çimen, Mustafa Savranlar

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Luckassen, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Bistrovic, Biglia, Emre Mor, Borini, Jimmy Durmaz, Ahmed Musa

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Fajr, Felix, Pedro Henrique, Gradel, Kayode

Sarı kart: Dk. 44 Cofie (Demir Grup Sivasspor)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

2. dakikada çalımlarla ilerleyen Emre Mor'un ceza yayı önünde yaptığı sert vuruştu, meşin yuvarlak üst direkten döndü ve pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

16. dakikada Ahmed Musa'nın ceza sahası dışında yerden çektiği şutta, kaleci Muammer Yıldırım yatarak topa sahip oldu.

26. dakikada Gradel'in soldan yerden yaptığı ortada, penaltı noktasında Pedro Henrique'nin gelişine yaptığı vuruşta top üst direkten döndü.

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve maçın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.

Fatih Karagümrüklü taraftarlardan Viviano'ya destek

Fatih Karagümrüklü taraftarlar, Ziraat Türkiye Kupası'nda İttifak Holding Konyaspor ile oynanan maçta soğuktan titrediği anlarla gündemde yer alan kaleci Emiliano Viviano'ya destek verdi.

Tribünde üstlerini çıkaran kırmızı-siyahlı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla İtalyan kaleciye desteklerini dile getirdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika Spor


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