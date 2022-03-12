Stat: Yeni Hatay
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Süleyman Özay, Serkan Çimen
Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Sackey, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Ribeiro, Boudjemaa, Lobjanidze, El Kaabi, Diouf
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Biglia, Ahmed Musa, Bistrovic, Balkovec, Salih Dursun, Adnan Uğur, Caner Erkin, Salibur, Toure
Goller: Dk. 29 Lobjanidze, Dk. 34 El Kaabi (Atakaş Hatayspor)
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Atakaş Hatayspor, VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.
13. dakikada El Kaabi'nin pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda kaleci Viviano gole izin vermedi.
16. dakikada El Kaabi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diouf'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
18. dakikada sol kanatta bulunan Caner'in pasında Toure'nin ceza sahası içinden çektiği sert şut, Hatayspor savunmasına çarparak kornere çıktı.
29. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ribeiro'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.
34. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Ribeiro'nun pasında ceza sahası içinde topun gelişine vuran El Kaabi'nin şutu ağlarla buluştu. 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Hatayspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika