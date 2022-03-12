Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Spor Toto Süper Lig

12.03.2022 14:25
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni HatayHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Süleyman Özay, Serkan ÇimenAtakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Sackey, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Ribeiro, Boudjemaa, Lobjanidze, El Kaabi, DioufVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Biglia, Ahmed Musa, Bistrovic,...

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Süleyman Özay, Serkan Çimen

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Sackey, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Ribeiro, Boudjemaa, Lobjanidze, El Kaabi, Diouf

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Biglia, Ahmed Musa, Bistrovic, Balkovec, Salih Dursun, Adnan Uğur, Caner Erkin, Salibur, Toure

Goller: Dk. 29 Lobjanidze, Dk. 34 El Kaabi (Atakaş Hatayspor)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Atakaş Hatayspor, VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

13. dakikada El Kaabi'nin pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda kaleci Viviano gole izin vermedi.

16. dakikada El Kaabi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diouf'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

18. dakikada sol kanatta bulunan Caner'in pasında Toure'nin ceza sahası içinden çektiği sert şut, Hatayspor savunmasına çarparak kornere çıktı.

29. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ribeiro'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.

34. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Ribeiro'nun pasında ceza sahası içinde topun gelişine vuran El Kaabi'nin şutu ağlarla buluştu. 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Hatayspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 0 Fatih Karagümrük: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 0 Fatih Karagümrük: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı

Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Karagümrük, Yaşar Kemal, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika


Son Dakika
14:23 Amatör kayakçı fırsatı kaçırmadı, oğlunu sırtına alarak İstanbul sokaklarında kayağa çıktı
14:22 34'ü çocuk 86 Türk bu camide saklanıyordu, Mariupol'deki Kanuni Süleyman Camii'nin bombalandığı haberi geldi: Türklerin akıbeti meçhul!
14:12 İstanbul'da akşam saatlerinde gök gürültülü kar sağanağı bekleniyor: Yetkililerden uyarı üstüne uyarı!
14:08 Emojili düello sürüyor! Bahçeli'nin hedefinde yine Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti var
13:41 Bakıcı terörü hortladı: 92 yaşındaki emekli hemşirenin dövülürken attığı çığlıklar yürek dağladı
13:39 Pes dedirten öneri! Yıldız Tilbe, saldırgan köpeklerin zehirlenmesini istedi
13:36 Ukraynalı milletvekilinden Rusya'ya Nazi benzetmesi: Kiev Rusya'nın yeni Stalingard'ı olacak
13:19 Kuzey Marmara Otoyolu'nda tırlar ve kar küreme araçları birbirine girdi! Yol trafiğe kapandı
12:50 Babasının mezarına taşlardan kalp yaptı! Gökyüzüne bir baktı ki, ne görsün!
12:36 Sağlık çalışanlarına ek gösterge düzenlemesi: Emekli maaşı ve maaşlarda gözle görülür artış yaşanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 14:31:23. #1.12#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement