Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

20.03.2022 14:24
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: AntalyaHakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Deniz Caner Özaral, Murat AltanFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Poli, Fernando, Ndao, Doğukan Sinik, Wright, Luiz AdrianoGZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Diarra, Perez, Aziz Eraltay,...

Stat: Antalya

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Deniz Caner Özaral, Murat Altan

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Poli, Fernando, Ndao, Doğukan Sinik, Wright, Luiz Adriano

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Traore, Chiquinho, Serginho, Süleymanov, Muhammed Gümüşkaya, Umut Nayir

Gol: Dk. 5 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 10 Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor mücadelesinin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

5. dakikada Akdeniz ekibi öne geçti. Fernando'nun soldan kullandığı kornerde ceza sahasına gönderdiği ortaya arka direk önünde iyi yükselen Veysel Sarı'nın kafa şutunda, meşin yuvarlak kale çizgisi gerisindeki Aziz Eraltay'a çarpıp, oyun alanına geri döndü. Mücadelenin hakemi Mustafa Kürşad Filiz, VAR odasından gelen uyarı üzerine topun kale çizgisini geçtiğine karar vererek, santra noktasını gösterdi: 1-0.

22. dakikada Umut Nayir'in kaleci Boffin'in öne çıktığı pozisyonda, ceza sahası sol çaprazdan aşırtma vuruşu üstten auta çıktı.

37. dakikada Umut Nayir'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Boffin, meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Fraport TAV Antalyaspor 1-0 önde bitirdi.

Öte yandan, her iki takım oyuncuları, mücadele öncesi seremoni için sahaya " Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

YORUMLAR
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Doğukan Sinik, Giresunspor, Veysel Sarı, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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