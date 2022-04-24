Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

24.04.2022 17:59
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Arda Kardeşler, Osman Gökhan Bilir, Kamil ÇetinMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir (Dk. 85 Salih Uçan), Deniz Türüç (Dk. 89 Pizzi), Aleksic (Dk.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Arda Kardeşler, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir (Dk. 85 Salih Uçan), Deniz Türüç (Dk. 89 Pizzi), Aleksic (Dk. 76 Berkay Özcan), Trezeguet (Dk 76 Serdar Gürler), Gulbrandsen (Dk. 85 Atabey Çiçek)

Atakaş Hatayspor: Munir Mohamedi, Sadık Baş, Fatih Kurucuk, Sackey, Adekugbe (Dk 78 Emre Kaplan), Onur Ergün (Dk. 72 Selimcan Temel), Boudjemaa, Lobzhanidze, Benzia (Dk. 59 Saint Louis), El Kaabi (Dk. 78 Kahraba), Diouf (Dk. 72 Bertuğ Özgür Yıldırım)

Goller: Dk. 65 ve 89 Deniz Türüç, Dk. 77 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 36 Epureanu (Medipol Başakşehir), Dk. 87 Sackey (Atakaş Hatayspor)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.

58. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sağ kanattan hızla hücuma çıkan Lobzhanidze ceza sahasına girdi, yerden altı pas içine gönderdiği sert topa, El Kaabi kayarak vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

65. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol kanattan Lima'nın ortasında, Hatay savunmasında Sackey'nin ters vuruşunu kaleci Mohamedi elinden kaçırdı. Arka direkte topu kontrol eden Deniz Türüç, kafasıyla düzelttiği meşin yuvarlağı yakın mesafeden ağlara yolladı: 1-0.

77. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye yükseltti. Sol kanatta topla buluşan Serdar Gürler, ceza sahasına hareketlenen Mahmut Tekdemir'e yerden pasını attı. İki rakibinin arasında topu kontrol eden Mahmut, sol ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 2-0.

89. dakikada Medipol Başakşehir 3. golünü buldu. Hatayspor ceza sahasının önünden kazanılan frikikte Deniz Türüç topun başına geçti. Kaleyi sağ çaprazdan gören bölgeden frikiği kullanan Deniz, meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 3-0.

Mücadeleyi Medipol Başakşehir 3-0 kazandı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Deniz Türüç karşılaşmaya damga vurdu! Başakşehir'den, Hatayspor'a fark yağmuru Deniz Türüç karşılaşmaya damga vurdu! Başakşehir'den, Hatayspor'a fark yağmuru Atakaş Hatayspor: 3-0 Atakaş Hatayspor: 3-0

Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Başakşehir, Lima, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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