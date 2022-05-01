Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-1 - Son Dakika
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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-1

01.05.2022 18:13
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-1

STAT: Bahçeşehir OkullarıHAKEMLER: Turgut Doman, Selahattin Altay, Hakan KarabalcıkAYTEMİZ ALANYASPOR: Yusuf Karagöz, Juanfran, Furkan Bayır, Milunovic, Borja, Novais (Dk. 84 Leroy Fer), Efkan Bekiroğlu (Dk. 58 Tayfur Bingöl), Emre Akbaba, Candeias, Oğuz Aydın (Dk.

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Turgut Doman, Selahattin Altay, Hakan KarabalcıkAYTEMİZ ALANYASPOR: Yusuf Karagöz, Juanfran, Furkan Bayır, Milunovic, Borja, Novais (Dk. 84 Leroy Fer), Efkan Bekiroğlu (Dk. 58 Tayfur Bingöl), Emre Akbaba, Candeias, Oğuz Aydın (Dk. 75 Umut Güneş), Wilson EduardoÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Damlu - Kenan Özer, Barış Başdaş, Awuku, Berat Yaman, Yiğit Ulaş, Dicko, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 69 Atakan), Jospin, Mert Miraç Altıntaş (Dk. 75 Haqi Osman), Tetteh (Dk. 81 Umut Taniş)GOLLER: Dk. 65 Candeias, Dk. 66 Oğuz (Alanyaspor) - Dk. 31 Dicko (Yeni Malatyaspor)KIRMIZI KART: Dk. 23 Kenan (Yeni Malatyaspor)SARI KARTLAR: Oğuz, Novais (Alanyaspor) – Rahman Buğra (Yeni Malatyaspor)Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.2'nci dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın rakip ceza sahası çizgisine gönderdiği topu kontrol eden Emre Akbaba'nın yerden şutu sağ direğin yanından dışarı çıktı.23'üncü dakikada orta sahada topa sahip olan Efkan rakip sahaya ilerlemek üzereyken koşu yapan Kenan sert müdahalede bulundu. Oyunu durduran maçın hakemi Turgut Doman pozisyona sarı kart gösterdi. Ardından VAR'da pozisyonu inceleyen Doman, kırmızı kartla Kenan'ı oyun dışı bıraktı. 31'inci dakikada Alanyaspor'un Emre Akbaba ile kullandığı korner vuruşunun ardından topu kazanan Dicko, rakip kaleci Yusuf'un kale bölgesinden ayrıldığını görerek kendi sahasının orta saha yayından topu kaleye gönderdi. Kaleci Yusuf koşsa da topa yetişemedi: 0-1.65'inci dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında sol kanattan topu taşıyan Tayfur ceza sahası çaprazına kadar sokularak topu paralelde koşu yapan Candeias'a aktardı. Ceza sahası önünde topu kazanan Candeias kontrol ederek geriden sert vurdu ve top üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-1.66'ncı dakikada Yeni Malatyaspor'un santra vuruşunun ardından topu rakipten kazanan Tayfur Bingöl, sol çizgiden topu sürerek ceza sahasına girdi. Rakibini geçen bu oyuncu arka direğe topu yükseltti. Burada topa yükselen Oğuz'un kafa vuruşu ağlarla buluştu: 2-1.Karşılaşma ev sahibi Alanyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sonlandı.

- Antalya
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Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu) Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig

Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Emre Akbaba, Oğuz Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-1 - Son Dakika
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