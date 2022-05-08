Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

08.05.2022 16:53
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Alsancak Mustafa DenizliHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunAltay: Cihan Topaloğlu, Cebrail Karayel, Björkander, Thiam, Kazımcan Karataş, Zeki Yıldırım, Poko, Thaciano, Kappel, Rodriguez, Ahmed RayanGZT Giresunspor: Onurcan Piri, Zeki Yavru, Alexis Perez, Sergen Piçinciol,...

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Altay: Cihan Topaloğlu, Cebrail Karayel, Björkander, Thiam, Kazımcan Karataş, Zeki Yıldırım, Poko, Thaciano, Kappel, Rodriguez, Ahmed Rayan

GZT Giresunspor: Onurcan Piri, Zeki Yavru, Alexis Perez, Sergen Piçinciol, Emre Taşdemir, Muhammed Gümüşkaya, Traore, Flavio, Diabate, Chiquinho, Umut Nayir

Gol: Dk. 28 Umut Nayir (GZT Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Alexis Perez, Dk. 21 Emre Taşdemir (GZT Giresunspor)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki Altay-GZT Giresunspor maçının ilk yarısını konuk ekip, 1-0 önde bitirdi.

13. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kappel'in şutunda kaleciden dönen topu Ahmed Rayan tamamlamak istedi, araya giren savunma oyuncuları pozisyonu uzaklaştırdı.

28. dakikada GZT Giresunspor, VAR incelemesinin ardından öne geçti. Sağ kanattan Diabate'nin yaptığı ortada ceza sahasındaki Muhammed'in kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği top, kaleci Cihan'dan döndü. Topla buluşan Flavio'nun aktardığı meşin yuvarlağa dokunan kale önündeki Umut Nayir'in vuruşunda, kaleci Cihan bir kez daha topa müdahale etti. Oyunu devam ettiren hakem Cüneyt Çakır, daha sonra VAR'ın meşin yuvarlağın çizgiyi geçtiğini tespit etmesi üzerine gol kararı verdi: 0-1

36. dakikada sol kanattan Rodriguez'in verdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Ahmed Rayan'ın attığı şutta direğe de çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

İlk 45 dakikalık bölüm, GZT Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Giresunspor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Giresunspor: 1 (İlk yarı) Eski Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'dan bilet jesti Eski Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'dan bilet jesti

Cüneyt Çakır, Giresunspor, Karataş, Cebrail, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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