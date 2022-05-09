Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 3-2 - Son Dakika
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Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 3-2

09.05.2022 22:09
Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 3-2

STAT: Antalya HAKEMLER: Mete Kalkavan, Serkan Olguncan, Erdinç SezertamFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Güray Vural (Dk. 88 Bahadır Öztürk), Fernando, Fredy (Dk. 80 Hakan Özmert), Ndao (Dk. 70 Ghacha), Doğukan Sinik (Dk.

STAT: Antalya

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Serkan Olguncan, Erdinç SezertamFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Güray Vural (Dk. 88 Bahadır Öztürk), Fernando, Fredy (Dk. 80 Hakan Özmert), Ndao (Dk. 70 Ghacha), Doğukan Sinik (Dk. 80 Gökdeniz Bayrakdar), Haji Wright (Dk. 80 Naldo), Luiz AdrianoİTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic - Skubic (Dk. 58 Barış Yardımcı), Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 58 Oğulcan Ülgün), Hadziahmetovic, Endri Çekici (Dk. 88 Amilton), Bytyqi, Michalak (Dk. 68 Cikalleshi), Ahmed HassanGOLLER: Dk. 9 Luiz Adriano, Dk. 16 Ndao, Dk. 66 Haji Wright (P) (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 4 Guilherme (P), Dk. 13 Endri Çekici (Konyaspor),SARI KARTLAR: Luiz Adriano (Antalyaspor), Adil Demirbağ, Sehic (Konyaspor)Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 36'ncı haftasında sahasında Ittifak Holding Konyaspor'u 3-2 yenerek sahasındaki yenilmezlik serisini 12'ye, genelde 14 maça çıkartırken, puanını ise 55'e yükseltti.4'üncü dakikada Fraport TAV Antalyaspor ceza sahası içinde yaşanan hava topu mücadelesinde Endri Çekici, Luiz Adriano'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Mete Kalkavan VAR uyarısıyla kenara giderek pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi. Konyaspor'da topun başına geçen Guilherme Sitya, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.9'uncu dakikada sağ kanattan Bünyamin Balcı ortasını yaparken, arka direkte Doğukan'ın sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruş Konyaspor'da Guilherme'nin önünde kaldı. Guilherme'nin uzaklaştırmak istediği topta Bünyamin Balcı araya girerken pasını Luiz Adriano'ya verdi. Adriano, yaptığı vuruşta topu ağlara yolladı: 1-1.13'üncü dakikada Konyaspor'da kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Endri Çekici, yaklaşık 25 metreden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.16'ncı dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Doğukan'ın çevirdiği top savunmada Skubic'ten sekerek Fredy'nin önünde kaldı. Fredy'nin bekletmeden arka direğe doğru attığı pasla buluşan Ndao düzgün bir vuruşla golü attı: 2-2.64'üncü dakikada ceza alanı içerisinde Antalyasporlu Doğukan Sinik, Barış Yardımcı'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Mete Kalkavan beyaz noktayı gösterdi.66'ncı dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Haji Wright meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-2.Fraport TAV Antalyaspor, karşılaşmayı 3-2 kazandı.KONYASPORLU MUSA TARAFTARLA TARTIŞTI İttifak Holding Konyaspor'da yedekler arasında bulunan Musa Çağıran ısınma esnasında taraftarla tartıştı. Musa Çağıran ile taraftar arasındaki tartışmayı Konyasporlu diğer oyuncular sonlandırdı. Taraftarlar bir süre ısınmaya devam eden Musa Çağıran'a tepki göstermeye devam etti.

- Antalya
Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 3-2
Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 3-2
Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 3-2
Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 3-2
Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 3-2
Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 3-2
Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 3-2
Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 3-2
Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 3-2
Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 3-2
Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 3-2
Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 3-2
YORUMLAR
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Konyaspor'u da sahadan sildiler! Antalyaspor'dan kulüp tarihinde benzeri görülmemiş başarı Konyaspor'u da sahadan sildiler! Antalyaspor'dan kulüp tarihinde benzeri görülmemiş başarı Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig

Mete Kalkavan, Antalyaspor, Konyaspor, Doğukan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 3-2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 3-2 - Son Dakika
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