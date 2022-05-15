Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

15.05.2022 16:53
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Gürsel AkselHakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Emin Tuğral, Hakan KarabalcıkGöztepe: Arda Özçimen, Murat Paluli, Mihojevic, Kahraman Demirtaş, Berkan Emir, Atakan Çankaya, Arslanagic, Yalçın Kayan, Baku, Tijanic, Di SantoBeşiktaş: Emre Bilgin, Serdar Saatçı, Welinton (Dk.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Emin Tuğral, Hakan Karabalcık

Göztepe: Arda Özçimen, Murat Paluli, Mihojevic, Kahraman Demirtaş, Berkan Emir, Atakan Çankaya, Arslanagic, Yalçın Kayan, Baku, Tijanic, Di Santo

Beşiktaş: Emre Bilgin, Serdar Saatçı, Welinton (Dk. 12 Necip Uysal), Montero, Rosier, Josef, Emirhan İlkhan, Ghezzal, Umut Meraş, Larin, N'Koudou (Dk. 22 Kenan Karaman)

Goller: Dk. 27 Larin, Dk. 32 Josef (Beşiktaş)

Kırmızı kartlar: Dk. 19 Rosier, Dk. 36 Josef (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 25 Murat Paluli, Dk. 31 Atakan Çankaya (Göztepe), Dk. 45 Emre Bilgin (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe-Beşiktaş maçının ilk yarısını 9 kişi tamamlayan konuk ekip soyunma odasına 2-0 galip gitti.

11. dakikada Berkan Emir'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Beşiktaşlı iki futbolcunun uzaklaştıramadığı topla buluşan Di Santo'nun iki vuruşunda da kaleci Emre Bilgin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Beşiktaş'ta ilk sarı kartını 9. dakikada gören Roiser, 19. dakikada Baku'ya yaptığı faulün ardından ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

27. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ghezzal'ın cezası sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, saha sahasının sol çaprazında topla buluşan Larin, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

32. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Emirhan'ın sağ kanattan verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Montero'nun yaptığı ortada, meşin yuvarlakla son olarak penaltı noktasında Josef buluştu. Bu oyuncu topu filelerle buluşturarak takımını 2-0 öne geçirdi.

36. dakikada Berkan Emir'e faul yapan Josef hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Video Yardımcı Hakem'den (VAR) gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen hakem Ümit Öztürk, sarı kartı iptal ederek Josef'e direkt kırmızı kart gösterdi.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Murat Paluli, Berkan Emir, Ümit Öztürk, Çankaya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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