Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

21.05.2022 16:49
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Alsancak Mustafa DenizliHakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Kısal, Samet ÇavuşAltay: Cihan Topaloğlu, Thiam, İbrahim Öztürk, Efe Sarıkaya, Eren Erdoğan, Ceyhun Gülselam, Thaciano, Poko, Kazımcan Karataş, Kappel, RodriguezKasımpaşa: Erdem Canpolat, Mehmet Feyzi Yıldırım, Bruma, Harun...

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Kısal, Samet Çavuş

Altay: Cihan Topaloğlu, Thiam, İbrahim Öztürk, Efe Sarıkaya, Eren Erdoğan, Ceyhun Gülselam, Thaciano, Poko, Kazımcan Karataş, Kappel, Rodriguez

Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Mehmet Feyzi Yıldırım, Bruma, Harun Elyesa Akaydın, Hadergjonaj, Fall, Doğucan Haspolat, Eysseric, Muleka, Hajradinovic, Umut Bozok

Goller: Dk. 35 Eysseric, Dk. 42 Umut Bozok (Kasımpaşa), Dk. 45+1 İbrahim Öztürk (Altay)

Spor Toto Süper Lig 38. hafta mücadelesinde Altay-Kasımpaşa maçının ilk yarısını konuk ekip 2-1 üstün tamamladı.

Karşılaşmanın 18. dakikasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Fall'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle pozisyon gol olarak geçerli sayılmadı.

35. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ceza sahasının hemen dışında sol çapraz pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Eysseric, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

Konuk takım 42. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Altaylı futbolculardan topu kapan Eysseric, Umut Bozok'la paslaştıktan sonra meşin yuvarlağı bir kez daha Umut Bozok'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasında yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-0.

45+1. dakikada Altay farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Ceyhun Gülselam'ın yaptığı ortada arka taraftaki İbrahim Öztürk'ün attığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

İlk 45 dakikalık bölümü Kasımpaşa 2-1 önde bitirdi.

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Kaynak: AA

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