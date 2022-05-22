Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

22.05.2022 19:58
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni AdanaHakemler: Adem Cinek, Bilal Gölen, Kamil ÇetinAdana Demirspor: Vedat Karakuş, İsmail Çokçalış, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Alper Uludağ, Gökhan İnler, Mustafa Kapı, Yunus Akgün, Erhun Aksel Öztümer, Vargas, BalotelliGöztepe???????: Arda Özçimen, Atakan Çankaya,...

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Adem Cinek, Bilal Gölen, Kamil Çetin

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, İsmail Çokçalış, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Alper Uludağ, Gökhan İnler, Mustafa Kapı, Yunus Akgün, Erhun Aksel Öztümer, Vargas, Balotelli

Göztepe???????: Arda Özçimen, Atakan Çankaya, Kahraman Demirtaş, Mihojevic, Kerim Alıcı, Efe Can Saçıkara, Yalçın Kayan, Berkan Emir, Tijanic, Ege Özkayımoğlu, Di Santo

Goller: Dk. 25 Atakan Çankaya (Kendi kalesine), Dk. 33, 36 ve 44 Balotelli, Dk. 45 Erhun Aksel Öztümer (Adana Demirspor)

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasındaki Adana Demirspor-Göztepe maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 5-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

19. dakikada Gökhan İnler'in ceza sahası dışından şutunda top kaleci Arda Özçimen'den döndü. Ceza sahası içinde dönen topla buluşan Balotelli'nin bekletmeden kale sahasına paralel ortasında Yunus Akgün'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

25. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Kendi sahasından savunmanın arkasına atılan topla buluşan Vargas'ın ceza sahası içinde yerden ortası sonrası araya girmek isteyen Atakan Çankaya'nın ters vuruşunda, top Göztepe ağlarıyla buluştu: 1-0.

33. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün'ün ceza sahasına ara pasında topla buluşan Balotelli'nin kale sahası çizgisi üzerinde yerden vuruşunda, kaleci Arda Özçimen'in yanından geçen top ağlara gitti: 2-0.

36. dakikada Adana Demirspor 3'üncü gole ulaştı. Vargas'ın ceza sahası içinde kale sahasına doğru ortasına Balotelli'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.

44. dakikada Adana Demirspor 4-0 öne geçti. Vargas'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Yunus Akgün, pasını Baloteli'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0.

45. dakikada Adana Demirspor farkı 5'e çıkardı. Santranın ardından Efe Can Saçıkara'nın pasında Mihojevic topu ayağının altından kaçırdı. Topu takip eden Erhun Aksel Öztümer'in vuruşunda top filelere gitti: 5-0.

Maçın ilk yarısını Adana Demirspor 5-0 önde bitirdi.

Öte yandan, Adana Demirsporlu futbolcular maç öncesi seremoniye ellerinde "Tapu ve kadastro Genel Müdürlüğü'nün 175. Kuruluş Yılı" yazılı pankartla çıktı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Giresunspor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Giresunspor: 1 (İlk yarı) Sivasspor'un gençleri ilk resmi maçına çıktı Sivasspor'un gençleri ilk resmi maçına çıktı
Kaynak: AA

Spor Toto Süper Lig, Gökhan İnler, Yunus Akgün, Çankaya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika


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