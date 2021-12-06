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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

06.12.2021 22:13
Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçları tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış gününde İttifak Holding Konyaspor- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Göztepe- Gaziantep FK müsabakaları yapıldı.

İttifak Holding Konyaspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor golsüz berabere kalırken, Göztepe, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

Konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, puanını 39'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Bordo-mavililer, en yakın rakipleriyle arasındaki puan farkını 12'ye yükseltti.

Sonuçlar

Kasımpaşa- Beşiktaş: 1-1

Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1

Trabzonspor-Adana Demirspor: 2-0

Galatasaray- Altay: 2-2

Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: 0-3

GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-1

Fenerbahçe- Çaykur Rizespor: 4-0

İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-0

Göztepe-Gaziantep FK: 2-1

Puan durumu

Süper Lig'de 15. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR A.Ş.15123031112039
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR1576223131027
3.FENERBAHÇE A.Ş.158342417727
4.ATAKAŞ HATAYSPOR158252317626
5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK158162316725
6.AYTEMİZ ALANYASPOR157352023-324
7.GALATASARAY A.Ş.156542119223
8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK156452221122
9.BEŞİKTAŞ A.Ş.156362222021
10.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.155552020020
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR154742115619
12.GZT GİRESUNSPOR155461513219
13.YUKATEL KAYSERİSPOR155462022-219
14.ALTAY155372023-318
15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR155371822-418
16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.155371823-518
17.GÖZTEPE A.Ş.153571521-614
18.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR154291223-1114
19.KASIMPAŞA A.Ş.152581422-811
20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.1531111231-1910

Program

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın programı şöyle:

10 Aralık Cuma:

20.00 Altay-Atakaş Hatayspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

11 Aralık Cumartesi:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

12 Aralık Pazar:

13.30 Adana Demirspor-GZT Giresunspor (Yeni Adana)

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)

19.00 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)

13 Aralık Pazartesi:

18.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Futbol, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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