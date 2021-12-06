Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçları tamamlandı.
Haftanın kapanış gününde İttifak Holding Konyaspor- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Göztepe- Gaziantep FK müsabakaları yapıldı.
İttifak Holding Konyaspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor golsüz berabere kalırken, Göztepe, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.
Konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, puanını 39'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Bordo-mavililer, en yakın rakipleriyle arasındaki puan farkını 12'ye yükseltti.
Sonuçlar
Kasımpaşa- Beşiktaş: 1-1
Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1
Trabzonspor-Adana Demirspor: 2-0
Galatasaray- Altay: 2-2
Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0
Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: 0-3
GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-1
Fenerbahçe- Çaykur Rizespor: 4-0
İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-0
Göztepe-Gaziantep FK: 2-1
Puan durumu
Süper Lig'de 15. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR A.Ş.
|15
|12
|3
|0
|31
|11
|20
|39
|2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|15
|7
|6
|2
|23
|13
|10
|27
|3.FENERBAHÇE A.Ş.
|15
|8
|3
|4
|24
|17
|7
|27
|4.ATAKAŞ HATAYSPOR
|15
|8
|2
|5
|23
|17
|6
|26
|5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|15
|8
|1
|6
|23
|16
|7
|25
|6.AYTEMİZ ALANYASPOR
|15
|7
|3
|5
|20
|23
|-3
|24
|7.GALATASARAY A.Ş.
|15
|6
|5
|4
|21
|19
|2
|23
|8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|15
|6
|4
|5
|22
|21
|1
|22
|9.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|15
|6
|3
|6
|22
|22
|0
|21
|10.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
|15
|5
|5
|5
|20
|20
|0
|20
|11.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|15
|4
|7
|4
|21
|15
|6
|19
|12.GZT GİRESUNSPOR
|15
|5
|4
|6
|15
|13
|2
|19
|13.YUKATEL KAYSERİSPOR
|15
|5
|4
|6
|20
|22
|-2
|19
|14.ALTAY
|15
|5
|3
|7
|20
|23
|-3
|18
|15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|15
|5
|3
|7
|18
|22
|-4
|18
|16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|15
|5
|3
|7
|18
|23
|-5
|18
|17.GÖZTEPE A.Ş.
|15
|3
|5
|7
|15
|21
|-6
|14
|18.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|15
|4
|2
|9
|12
|23
|-11
|14
|19.KASIMPAŞA A.Ş.
|15
|2
|5
|8
|14
|22
|-8
|11
|20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|15
|3
|1
|11
|12
|31
|-19
|10
Program
Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın programı şöyle:
10 Aralık Cuma:
20.00 Altay-Atakaş Hatayspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
11 Aralık Cumartesi:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)
12 Aralık Pazar:
13.30 Adana Demirspor-GZT Giresunspor (Yeni Adana)
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)
19.00 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)
13 Aralık Pazartesi:
18.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)
Kaynak: AA
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