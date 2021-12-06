Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış gününde İttifak Holding Konyaspor- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Göztepe- Gaziantep FK müsabakaları yapıldı.

İttifak Holding Konyaspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor golsüz berabere kalırken, Göztepe, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

Konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, puanını 39'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Bordo-mavililer, en yakın rakipleriyle arasındaki puan farkını 12'ye yükseltti.

Sonuçlar

Kasımpaşa- Beşiktaş: 1-1

Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1

Trabzonspor-Adana Demirspor: 2-0

Galatasaray- Altay: 2-2

Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: 0-3

GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-1

Fenerbahçe- Çaykur Rizespor: 4-0

İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-0

Göztepe-Gaziantep FK: 2-1

Puan durumu

Süper Lig'de 15. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR A.Ş. 15 12 3 0 31 11 20 39 2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 15 7 6 2 23 13 10 27 3.FENERBAHÇE A.Ş. 15 8 3 4 24 17 7 27 4.ATAKAŞ HATAYSPOR 15 8 2 5 23 17 6 26 5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 15 8 1 6 23 16 7 25 6.AYTEMİZ ALANYASPOR 15 7 3 5 20 23 -3 24 7.GALATASARAY A.Ş. 15 6 5 4 21 19 2 23 8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 15 6 4 5 22 21 1 22 9.BEŞİKTAŞ A.Ş. 15 6 3 6 22 22 0 21 10.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 15 5 5 5 20 20 0 20 11.DEMİR GRUP SİVASSPOR 15 4 7 4 21 15 6 19 12.GZT GİRESUNSPOR 15 5 4 6 15 13 2 19 13.YUKATEL KAYSERİSPOR 15 5 4 6 20 22 -2 19 14.ALTAY 15 5 3 7 20 23 -3 18 15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 15 5 3 7 18 22 -4 18 16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 15 5 3 7 18 23 -5 18 17.GÖZTEPE A.Ş. 15 3 5 7 15 21 -6 14 18.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 15 4 2 9 12 23 -11 14 19.KASIMPAŞA A.Ş. 15 2 5 8 14 22 -8 11 20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 15 3 1 11 12 31 -19 10 Program Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın programı şöyle: 10 Aralık Cuma: 20.00 Altay-Atakaş Hatayspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) 11 Aralık Cumartesi: 13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor (Atatürk Olimpiyat) 16.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim) 16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi) 19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya) 12 Aralık Pazar: 13.30 Adana Demirspor-GZT Giresunspor (Yeni Adana) 16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya) 19.00 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park) 13 Aralık Pazartesi: 18.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül) 20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı

Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım

Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı

AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var

Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi

Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız

Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı

Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor