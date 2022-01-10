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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

10.01.2022 23:20
Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta bugün oynanan tek maçla sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta bugün oynanan tek maçla sona erdi.

Ligin kapanış maçında Fenerbahçe, ağırladığı Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.

Konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, puanını 49'a yükselterek liderliğini sürdürdü. İkinci sıradaki İttifak Holding Konyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu ve 39 puanda kaldı.

Sonuçlar

Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-1

Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 1-1

Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 3-1

Galatasaray-GZT Giresunspor: 0-1

İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1

Yukatel Kayserispor- Altay: 1-0

Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: 4-0

Çaykur Rizespor- Beşiktaş: 2-2

Fenerbahçe-Adana Demirspor: 1-2

Puan durumu

Süper Lig'de tamamlanan 20. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR 20154137142349
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR20116332161639
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK20104630201034
4.ADANA DEMİRSPOR 209652923633
5.FENERBAHÇE 209563225732
6.ATAKAŞ HATAYSPOR2010282826232
7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 209472727031
8.DEMİR GRUP SİVASSPOR207852720729
9.BEŞİKTAŞ 208573230229
10.AYTEMİZ ALANYASPOR208573032-229
11.YUKATEL KAYSERİSPOR207672828027
12.GALATASARAY 207672424027
13.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK207672730-327
14.GZT GİRESUNSPOR207492019125
15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR2064102131-1022
16.GÖZTEPE2046102228-618
17.KASIMPAŞA 2046102229-718
18.ALTAY2053122333-1018
19.ÇAYKUR RİZESPOR 2053121936-1718
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR2043131635-1915

21. haftanın programı:

14 Ocak Cuma:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park)

15 Ocak Cumartesi:

13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Adana)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları Sivas 4 Eylül)

19.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

16 Ocak Pazar:

13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak)

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Yeni Hatay)

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Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Futbol, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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