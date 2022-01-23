Üye Girişi
Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

23.01.2022 21:40
Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası oynanan 6 maçla tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası oynanan 6 maçla tamamlandı.

Deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Trabzonspor, liderliğini sürdürdü.

Ligin 23. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Beşiktaş: 1-1

Demir Grup Sivasspor- Fenerbahçe: 1-1

Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 5-0

Medipol Başakşehir-Göztepe: 1-2

Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: 3-1

Atakaş Hatayspor- Çaykur Rizespor: 0-0

Altay- İttifak Holding Konyaspor: 0-1

GZT Giresunspor- Aytemiz Alanyaspor: 1-3

Fraport TAV Antalyaspor- Gaziantep: 0-0

Galatasaray-Trabzonspor: 1-2

Puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAvP
1.TRABZONSPOR A.Ş.23166141172454
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR22136334161845
3.AYTEMİZ ALANYASPOR2311574133838
4.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.23107635251037
5.FENERBAHÇE A.Ş.2310763628837
6.BEŞİKTAŞ A.Ş.2310673531436
7.ATAKAŞ HATAYSPOR2311393234-236
8.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK2210483123834
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.229582728-132
10.DEMİR GRUP SİVASSPOR2371063024631
11.YUKATEL KAYSERİSPOR238783132-131
12.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK238692936-730
13.KASIMPAŞA A.Ş.2376103031-127
14.GÖZTEPE A.Ş.2376102831-327
15.GALATASARAY A.Ş.2376102833-527
16.GZT GİRESUNSPOR2375112225-326
17.FRAPORT TAV ANTALYASPOR2366112334-1124
18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.2364132139-1822
19.ALTAY2353152438-1418
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR2244141838-2016

24. Hafta

Ligin 24. haftasının programı şöyle:

4 Şubat Cuma:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

5 Şubat Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

6 Şubat Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Göztepe-Altay (Gürsel Aksel)

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Son Dakika Spor


Ortalık fena karışacak! A Spor muhabirinden Taylan Antalyalı'ya çok ağır suçlama Ortalık fena karışacak! A Spor muhabirinden Taylan Antalyalı'ya çok ağır suçlama         
21:44
Yemek verdiği sokak köpeğini takip eden adam, karşısındaki manzarayla hüzünlendi Yemek verdiği sokak köpeğini takip eden adam, karşısındaki manzarayla hüzünlendi         
21:35
9 ilde kar yağışı sebebiyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin 9 ilde kar yağışı sebebiyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin         
18:47
"Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması         
15:50
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22
Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak         
14:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular         
13:30
Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı         
09:54
18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı 18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı         
08:37
Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu         
08:30
Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım         
22:26
Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor         
20:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı         
18:15
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27

Son Dakika Haberleri
21:34 Yemek verdiği sokak köpeğini takip eden adam, karşısındaki manzarayla hüzünlendi
21:32 Victor Nelsson'dan takım arkadaşlarına tarihe geçecek ayar
21:07 Son Dakika: İstanbul-Ankara TEM ve Devlet Yolu, Gerede-Düzce arası kesim yoğun kar yağışı sebebiyle tüm araç geçişlerine kapatıldı
21:05 İşte KKTC'de erken seçimin ilk sonuçları! İki parti, hükümeti kurmaya çok yakın
21:03 Trabzonspor, Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yendi
20:50 Yaz aylarında çalıştırılan eşekler, kışın ölüme terk edildi
20:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusuna Fatma Şahin'in yanıtı mikrofon açık kalınca ortaya çıktı
20:35 Akıncı TİHA'nın da ilk ihracat sözleşmesi tamamlandı
20:07 Uğurcan Çakır'ın yaptığı kurtarışı tüm Türkiye konuşuyor
19:53 THY, İstanbul'daki 31 seferini iptal etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 21:50:26. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement