Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası oynanan 6 maçla tamamlandı.
Deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Trabzonspor, liderliğini sürdürdü.
Ligin 23. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Beşiktaş: 1-1
Demir Grup Sivasspor- Fenerbahçe: 1-1
Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 5-0
Medipol Başakşehir-Göztepe: 1-2
Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: 3-1
Atakaş Hatayspor- Çaykur Rizespor: 0-0
Altay- İttifak Holding Konyaspor: 0-1
GZT Giresunspor- Aytemiz Alanyaspor: 1-3
Fraport TAV Antalyaspor- Gaziantep: 0-0
Galatasaray-Trabzonspor: 1-2
Puan durumu
Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|1.TRABZONSPOR A.Ş.
|23
|16
|6
|1
|41
|17
|24
|54
|2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|22
|13
|6
|3
|34
|16
|18
|45
|3.AYTEMİZ ALANYASPOR
|23
|11
|5
|7
|41
|33
|8
|38
|4.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
|23
|10
|7
|6
|35
|25
|10
|37
|5.FENERBAHÇE A.Ş.
|23
|10
|7
|6
|36
|28
|8
|37
|6.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|23
|10
|6
|7
|35
|31
|4
|36
|7.ATAKAŞ HATAYSPOR
|23
|11
|3
|9
|32
|34
|-2
|36
|8.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|22
|10
|4
|8
|31
|23
|8
|34
|9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|22
|9
|5
|8
|27
|28
|-1
|32
|10.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|23
|7
|10
|6
|30
|24
|6
|31
|11.YUKATEL KAYSERİSPOR
|23
|8
|7
|8
|31
|32
|-1
|31
|12.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|23
|8
|6
|9
|29
|36
|-7
|30
|13.KASIMPAŞA A.Ş.
|23
|7
|6
|10
|30
|31
|-1
|27
|14.GÖZTEPE A.Ş.
|23
|7
|6
|10
|28
|31
|-3
|27
|15.GALATASARAY A.Ş.
|23
|7
|6
|10
|28
|33
|-5
|27
|16.GZT GİRESUNSPOR
|23
|7
|5
|11
|22
|25
|-3
|26
|17.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|23
|6
|6
|11
|23
|34
|-11
|24
|18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|23
|6
|4
|13
|21
|39
|-18
|22
|19.ALTAY
|23
|5
|3
|15
|24
|38
|-14
|18
|20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|22
|4
|4
|14
|18
|38
|-20
|16
24. Hafta
Ligin 24. haftasının programı şöyle:
4 Şubat Cuma:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
5 Şubat Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)
6 Şubat Pazar:
16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Göztepe-Altay (Gürsel Aksel)
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)
Kaynak: AA
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