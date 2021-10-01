35. dakikada soldan kullanılan ve ceza sahasına ortalanan köşe vuruşunda, Veysel Sarı'nın kafa şutu sonrası top üstten dışarıya gitti.

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