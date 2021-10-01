51. dakikada Ahmed Musa'nın ceza sahası ön çizgisi sağ çaprazından ayağının dışıyla yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.

VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-1 yendi.

Goller: Dk. 19 ve 30 Bertolacci, Dk. 37 Balkovec (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 84 Aleksic (Medipol Başakşehir)

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