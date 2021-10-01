Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Samet Çavuş
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Balkovec, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz (Dk. 60 Erhun Öztümer), Bertolacci (Dk. 68 Adnan Uğur), Ahmed Musa (Dk. 83 Kerim Frei), Karamoh (Dk. 68 Borini), Pesic (Dk. 83 Tunay Torun)
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ponck (Dk. 70 Zulj), Ravil Tagir, Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir (Dk. 88 Emre Kaplan), Ndayishimiye, Visca (Dk. 70 Aleksic), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Dk. 70 Chadli), Okaka (Dk. 70 Atabey Çiçek)
Goller: Dk. 19 ve 30 Bertolacci, Dk. 37 Balkovec (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 84 Aleksic (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 35 Lima, Dk. 64 Ponck, Dk. 83 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)
VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-1 yendi.
51. dakikada Ahmed Musa'nın ceza sahası ön çizgisi sağ çaprazından ayağının dışıyla yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.
78. dakikada Lima'nın sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde Duarte'nin kafayla vurduğu topu kaleci Viviano son anda çeldi.
84. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye indirdi. Berkay Özcan'ın ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Atabey Çiçek, pasını penaltı noktası civarındaki Aleksic'e aktardı. Sırp futbolcunun bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1.
88. dakikada ceza sahasına gönderilen ara pasa hareketlenen Aleksic'in karşı karşıya vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
Müsabaka 3-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA
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