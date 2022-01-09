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İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika

İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

09.01.2022 14:19

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, maçın son bölümlerinde yakaladıkları pozisyonlarla maçı daha rahat bitirebileceklerini söyledi.

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, maçın son bölümlerinde yakaladıkları pozisyonlarla maçı daha rahat bitirebileceklerini söyledi.

Çalımbay, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konya'dan galibiyetle dönmenin kolay olmadığını söyledi. Zoru başardıklarını anlatan Çalımbay, şunları söyledi:

"Buraya puan ve puanlar için geldik. Amacımız iyi bir şekilde ayrılmaktı. Futbolcu kardeşlerim hepsi elinden geleni yaptı. Zaman zaman hatalarımız oldu ama iyi oynadık ve mücadele ettik. Konyaspor ligin iyi takımlarından biri. Özellikle kendi sahasında taraftarıyla çok daha etkili oluyorlar. Maçın ikinci yarısının son 10-15 dakikası güzel pozisyonlar yakaladık. Son paslarda biraz dikkatli olabilseydik maçı rahat bir şekilde bitirebildik. Güzel şeyler yakaladık. Tabii ki zaman zaman da baskı da yedik. Konyaspor, çift santrafor oynamaya başladı. Onları da başta kalecimiz olmak üzere defansımız mükemmel şekilde karşıladılar. Kaptığımız topları çok güzel ataklarla gittik ama maalesef son paslarımızda dikkatli değildik. Alınan galibiyet bizim adımıza önemli."

Çalımbay, gelecek hafta Trabzonspor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "Ondan sonra Göztepe ve Fenerbahçe maçı var. Bunları da iyi bir şekilde bitirdikten sonra lig ve kupayı aynı anda götürmeye çalışacağız. Bu galibiyetimizi asbaşkanımız Serkan Aydın'ın tedavi süreci var. Ona armağan ediyoruz." dedi.

Çalımbay, takıma 2-3 oyuncu transferinin yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından
İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından
İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından
İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

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Ali Şaşal Vural, Sivasspor, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika
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