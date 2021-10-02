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Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika

Futbol: TFF 1. Lig

02.10.2021 21:07
Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: KocaeliHakemler: Özgür Yankaya, Sezgin Çınar, Emrah ÜnalKocaelispor: Korcan Çelikay, Diogo Aleksis Özçakmak, Musa Nizam, Yılmaz Özeren (Dk. 46 Mehmet Taş), Ndlovu (Dk. 60 Mevlüt Erdinç), Atila Turan, Cisse, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 46 Omolo), Mandjeck, Pereira (Dk.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Özgür Yankaya, Sezgin Çınar, Emrah Ünal

Kocaelispor: Korcan Çelikay, Diogo Aleksis Özçakmak, Musa Nizam, Yılmaz Özeren (Dk. 46 Mehmet Taş), Ndlovu (Dk. 60 Mevlüt Erdinç), Atila Turan, Cisse, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 46 Omolo), Mandjeck, Pereira (Dk. 79 Tisdell), Benhur Keser (Dk. 90+3 Mevlüt Çelik)

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, İbrahim Yılmaz, Oğuzhan Berber, Emrecan Uzunhan, Etoga, Ferhat Yazgan (Dk. 77 Mertan Caner Öztürk), Ethemi (Dk. 90+2 Berkay Görmez), Erdem Seçgin (Dk. 63 Muammer Sarıkaya), Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Kağan Miray Bağış (Dk. 63 Rroca)

Goller: Dk. 8 ve 54 Ndlovu (Kocaeslispor), Dk. 12 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)

Sarı Kartlar: Dk. 40 Cisse, Dk. 45 Yılmaz Özeren, Dk. 48 Atila Turan, Dk. 90+4 Korcan Çelikay (Kocaelispor) Dk. 37 Ali Yaşar, Dk. 49 Erdem Seçgin, Dk. 75 Rroca

TFF 1. Lig 8. hafta mücadelesinde Kocaelispor, sahasında İstanbulspor'u 2-1 yendi.

Korcan Çelikay, Mevlüt Erdinç, Özgür Yankaya, Mehmet Taş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika Spor


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