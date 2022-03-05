Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 3. Lig

05.03.2022 16:59
Futbol: TFF 3. Lig

TTF 3. Lig 2. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'la 1–1 berabere kaldı.

TTF 3. Lig 2. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'la 1–1 berabere kaldı.

Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu sahada oynanan maçta, hakemler Cihan Ölmez, Ulaş Çelik ve Ahmet Fındık görev aldı.

Yeşilyurt Belediyespor 30. dakikada Alpay Aldemir ile 1-0 öne geçti.

İkinci yarı baskılı oynayan Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor, 57 dakikada Alp Huy'ın attığı golle beraberliği yakaladı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi. ???????

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Başkent Üniversitesi, Malatya Yeşilyurt, Yeşilyurt, Alanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika


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