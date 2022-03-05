Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika

TTF 3. Lig 2. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'la 1–1 berabere kaldı.
Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu sahada oynanan maçta, hakemler Cihan Ölmez, Ulaş Çelik ve Ahmet Fındık görev aldı.
Yeşilyurt Belediyespor 30. dakikada Alpay Aldemir ile 1-0 öne geçti.
İkinci yarı baskılı oynayan Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor, 57 dakikada Alp Huy'ın attığı golle beraberliği yakaladı.
Karşılaşma 1-1 sona erdi. ???????
Kaynak: AA
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