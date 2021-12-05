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Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika

Futbol: Toplu sonuç

05.12.2021 15:09
Futbol: Toplu sonuç

TFF 2. Lig'e 16. hafta maçlarıyla devam edildi.

TFF 2. Lig'e 16. hafta maçlarıyla devam edildi.

Beyaz Grup'ta 6, Kırmızı Grup'ta 9 karşılaşma yapıldı. Gruplarda hafta yarın oynanacak 3 müsabakayla sona erecek. Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor- Pendikspor ve Kırklarelispor-Akhisarspor, Kırmızı Grup'ta ise Turgutluspor- Sakaryaspor maçları yapılacak.

Gruplarda bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Zonguldak Kömürspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1

Ankara Demirspor- Nazilli Belediyespor: 0-0

Eskişehirspor- Kırşehir Belediyespor: 1-1

Teco Karacabey Belediyespor- Uşakspor: 1-0

Pazarspor- Isparta 32: 2-0

Amed Sportif Faaliyetler- Tarsus İdman Yurdu: 1-0

Kırmızı Grup

Serik Belediyespor-Ergene Velimeşespor: 3-0

Kahramanmaraşspor-Diyarbekirspor: 4-0

Sivas Belediyespor-Afjet Afyonspor: 3-4

An Zentrum Bayburt Özel İdarespor- Adıyaman FK: 2-1

Sarıyer- Niğde Anadolu: 2-0

Çorum FK- İnegölspor: 0-1

Bodrumspor- Hekimoğlu Trabzon: 1-1

Silahtaroğlu Vanspor- Ankaraspor: 2-2

Etimesgut Belediyespor-Somaspor: ??????? 2-2

Futbol Federasyonu, Kırklarelispor, Şanlıurfaspor, Turgutluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika Spor


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