Futbol: Toplu sonuç

TFF 2. Lig'e 16. hafta maçlarıyla devam edildi.
Beyaz Grup'ta 6, Kırmızı Grup'ta 9 karşılaşma yapıldı. Gruplarda hafta yarın oynanacak 3 müsabakayla sona erecek. Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor- Pendikspor ve Kırklarelispor-Akhisarspor, Kırmızı Grup'ta ise Turgutluspor- Sakaryaspor maçları yapılacak.
Gruplarda bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Zonguldak Kömürspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1
Ankara Demirspor- Nazilli Belediyespor: 0-0
Eskişehirspor- Kırşehir Belediyespor: 1-1
Teco Karacabey Belediyespor- Uşakspor: 1-0
Pazarspor- Isparta 32: 2-0
Amed Sportif Faaliyetler- Tarsus İdman Yurdu: 1-0
Kırmızı Grup
Serik Belediyespor-Ergene Velimeşespor: 3-0
Kahramanmaraşspor-Diyarbekirspor: 4-0
Sivas Belediyespor-Afjet Afyonspor: 3-4
An Zentrum Bayburt Özel İdarespor- Adıyaman FK: 2-1
Sarıyer- Niğde Anadolu: 2-0
Çorum FK- İnegölspor: 0-1
Bodrumspor- Hekimoğlu Trabzon: 1-1
Silahtaroğlu Vanspor- Ankaraspor: 2-2
Etimesgut Belediyespor-Somaspor: ??????? 2-2
Kaynak: AA
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