Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika

TFF 2. Lig'de gruplarda 34. hafta maçları tamamlandı.
Yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Amed Sportif Faaliyetler-Anagold 24Erzincanspor: 3-1
Kırklarelispor- Isparta 32 Spor: 1-1
Şanlıurfaspor-Akhisarspor: 4-0
Teco Karacabey Belediyespor- Pendikspor: 1-2
Eskişehirspor- Uşakspor: 1-1
Ankara Demirspor- Kırşehir Belediyespor: 2-3
Kırmızı Grup:
Serik Belediyespor-Diyarbekirspor: 2-0
Turgutluspor-Ergene Velimeşespor: 1-0
Sivasspor Belediyespor- Adıyaman Futbol Kulübü: 5-0
Bodrumspor- Ankaraspor: 2-0
Çorum FK- 1461 Trabzon FK: 2-1
Sarıyer- İnegölspor: 5-1
Kaynak: AA
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