TFF 2. Lig'de 36. hafta maçları tamamlandı.
Ligde Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yapılan maçlar ve sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Amed Sportif Faaliyetler- Isparta 32: 1-0
Pazarspor-Akhisarspor: 1-1
Weecoins Kırklarelispor- Pendikspor: 1-4
Şanlıurfaspor- Uşakspor: 4-1
Teco Karacabey Belediyespor- Kırşehir Belediyespor: 5-2
Eskişehirspor- Nazilli Belediyespor: 2-5
Bucaspor 1928-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-0
Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Anagold 24 Erzincanspor: 1-2
Kırmızı Grup:
Somaspor- Ankaraspor: 0-1
Silahtaroğlu Vanspor- 1461 Trabzon FK: 0-1
Bodrumspor- İnegölspor: 0-0
Çorum FK- Niğde Anadolu FK: 2-5
Sarıyer- Adıyaman FK: 2-2
An Zentrum Bayburt Özel İdare-Afjet Afyonspor: 3-0 (Afyon temsilcisi 5 kırmızı kart gördüğü için maç hükmen sonuçlandı.)
Sivas Belediyespor-Diyarbekirspor: 2-0
Kahramanmaraşspor-Ergene Velimeşespor: 1-1
Serik Belediyespor- Sakaryaspor: 1-2
Etimesgut Belediyespor- Turgutluspor: 4-1
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika