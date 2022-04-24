Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Futbol: Toplu sonuç

24.04.2022 17:41
Futbol: Toplu sonuç

TFF 2. Lig'de 36. hafta maçları tamamlandı.

TFF 2. Lig'de 36. hafta maçları tamamlandı.

Ligde Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yapılan maçlar ve sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup:

Amed Sportif Faaliyetler- Isparta 32: 1-0

Pazarspor-Akhisarspor: 1-1

Weecoins Kırklarelispor- Pendikspor: 1-4

Şanlıurfaspor- Uşakspor: 4-1

Teco Karacabey Belediyespor- Kırşehir Belediyespor: 5-2

Eskişehirspor- Nazilli Belediyespor: 2-5

Bucaspor 1928-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-0

Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Anagold 24 Erzincanspor: 1-2

Kırmızı Grup:

Somaspor- Ankaraspor: 0-1

Silahtaroğlu Vanspor- 1461 Trabzon FK: 0-1

Bodrumspor- İnegölspor: 0-0

Çorum FK- Niğde Anadolu FK: 2-5

Sarıyer- Adıyaman FK: 2-2

An Zentrum Bayburt Özel İdare-Afjet Afyonspor: 3-0 (Afyon temsilcisi 5 kırmızı kart gördüğü için maç hükmen sonuçlandı.)

Sivas Belediyespor-Diyarbekirspor: 2-0

Kahramanmaraşspor-Ergene Velimeşespor: 1-1

Serik Belediyespor- Sakaryaspor: 1-2

Etimesgut Belediyespor- Turgutluspor: 4-1

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TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 2 Nazilli Belediyespor: 5 TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 2 Nazilli Belediyespor: 5 Nazilli Belediyespor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor Nazilli Belediyespor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırşehir Belediyespor, Kırklarelispor, Eskişehirspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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