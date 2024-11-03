Futbol: Trendyol Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Yasin Kol, Ali Can Alp, Bersan Duranikas Eyüpspor: Berke Özer, Dubois, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Emre Akbaba, Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu, Saiz, Ampem, ThiamAtakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Calvo, Cengiz Demir, Diack,...

03.11.2024 17:48
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Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yasin Kol, Ali Can Alp, Bersan Duran

ikas Eyüpspor: Berke Özer, Dubois, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Emre Akbaba, Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu, Saiz, Ampem, Thiam

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Calvo, Cengiz Demir, Diack, Fernandes, Görkem Sağlam, Pedro, Rivas, Aboubakar

Gol: Dk. 11 Thiam (ikas Eyüpspor)

Kırmızı kart: Dk. 21 Rıza Çalımbay (Teknik direktör) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Pedro (Atakaş Hatayspor), Dk. 32 Saiz (ikas Eyüpspor)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ikas Eyüpspor ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

7. dakikada ceza sahası dışından Görkem Sağlam'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Berke Özer, meşin yuvarlağı direk dibinden kornere çeldi.

11. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Ahmed Kutucu, sol kenarda buluştuğu meşin yuvarlağı ön direğe ortaladı. Altıpasın soluna iyi hareketlenen Thiam, tek vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

20. dakikada Atakaş Hatayspor'da sağdan topla hareketlenen ve rakibinden sıyrılan Rivas, meşin yuvarlağı yay üzerinde bulunan Pedro'ya yerden çevirdi. Pedro, topu kontrol ettikten sonra sağına çekerek ceza sahasına girdi ve yerden köşeye sert bir şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Gol sonrasında Eyüpspor tarafı yoğun itirazda bulundu. VAR hakemi, 21. dakikada hakemi pozisyonu incelemesi için çağırdı. VAR'da pozisyonu inceleyen hakem Yasin Kol, gol kararını iptal etti.

Aynı dakikada itirazlarda bulunan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sarı kart gördü. İtirazını sürdüren tecrübeli çalıştırıcı, kırmızı kartla saha dışına gönderildi.

İlk yarı, eflatun-sarılıların 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

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