Futbol: Trendyol Süper Lig

Spor

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Murat Tuğberk Curbay, Mehmet Kapluhan

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Hajradinovic, Barak, Brekalo, Fall

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Rivas, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Massanga, Abdulkadir Parmak, Boutobba, Fernandes, Aboubakar

Goller: Dk. 15 Boutobba, Dk. 20 Cemali Sertel, Dk. 45+11 Aboubakar (Penaltıdan) (Atakaş Hatayspor), Dk. 30 Hajradinovic, Dk. 39 Kilama (Kendi kalesine) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 8 Calvo (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Görkem Sağlam, Dk. 35 Erce Kardeşler (Atakaş Hatayspor), Dk. 45+6 Opoku (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısını konuk takım 3-2 önde tamamladı.

2. dakikada Aytaç Kara, ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest atışta kaleyi düşündü. Kale sahasına çarparak hızlanan meşin yuvarlak, kaleci Erce Kardeşler'den sekti. Önce Barak sonra Ben Ouanes'in ceza sahası içinden çıkardığı şutta top, Hatayspor savunmasından döndü.

8. dakikada Atakaş Hatayspor 10 kişi kaldı. 5'inci dakikada ceza yayının biraz gerisinde Calvo ile girdiği ikili mücadelede Fall'ın yerde kalması üzerine hakem Muhammet Ali Metoğlu, serbest atış kararı verdi. Rumen VAR hakemi Christian-Petru Ciochrica'nın uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen Metoğlu, bariz gol şansı gerekçesiyle Calvo'yu kırmızı kartla cezalandırdı.

15. dakikada konuk ekip öne geçti. Cemali Sertel'in pasıyla sol kanatta topun sahibi olan Fernandes, Opoku'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına yöneldi. Bu oyuncunun içeriye çevirdiği top, Aboubakar'dan sekti. Boutobba'nın penaltı noktasının gerisinden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

19. dakikada Fernandes'in ceza sahası dışından sol çaprazdan çıkardığı sert şutta kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

20. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Görkem Sağlam'ın sağdan kullandığı kornerde Cemali Sertel, altıpasın içinden uzak köşeye yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-2.

30. dakikada Kasımpaşa golü buldu. Sağ taraftan ceza sahasına giren Hajradinovic, topu önüne aldıktan sonra çaprazdan şutunu çıkardı. Kaleci Erce Kardeşler'in kontrol etmek isterken elinden kaçırdığı meşin yuvarlak, bacaklarının arasından filelere gitti: 2-1.

38. dakikada Hajradinovic'in kısa pasında Fall'ın altıpas çizgisinin sağından yaptığı vuruşta kaleci Erce topu kornere çeldi.

39. dakikada lacivert-beyazlı takım beraberliği yakaladı. Aytaç Kara'nın soldan kullandığı kornerde Sadık Çiftpınar, kafayla topu arkaya aşırttı. Kilama'ın altıpasın içinden ters vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-2.

42. dakikada Atakaş Hatayspor'un golü, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Görkem Sağlam'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta Cemali Sertel, penaltı noktası yakınında kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Gianniotis, yere çarptıktan sonra kaleye yönelen meşin yuvarlağın filelere gitmesini önlemek istedi ancak top direğe çarparak ağlara gitti. VAR hakeminin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Muhammet Ali Metoğlu, Cemali'nin kafa vuruşu yaptığı esnada Aboubakar'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

45+10. dakikada Hatayspor, VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. Görkem Sağlam'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta Aboubakar'ın ceza sahasında yaptığı kafa vuruşundan sonra oluşan karambolde hakem Muhammet Ali Metoğlu, Hataysporlu oyuncunun topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle Kasımpaşa lehine faul kararı verdi. VAR hakeminin uyarısı üzerine pozisyonu izleyen Metoğlu, Opoku'nun eliyle oynadığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 45+11'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Aboubakar, meşin yuvarlak ile kaleci Gianniotis'i ters köşelere gönderdi: 2-3.

Hatayspor, soyunma odasına 3-2 üstün gitti.