Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Anıl Usta, Seyfettin Ünal
ikas Eyüpspor: Muhammed Birkan Tetik, Tayfur Bingöl, Robin Yalçın, Vezo, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Halil Akbunar, Emre Mor, Ampem, Thiam
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Ziya Erdal, Charisis, Tolga Ciğerci, Moutoussamy, Turgunboev, Bekir Turaç Böke, Manaj
Kırmızı kart: Dk. 10 Radakovic (Net Global Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Ömer Erdoğan (Teknik direktör) (Net Global Sivasspor), Dk. 45+1 Melih Kabasal (ikas Eyüpspor)
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
17. dakikada Ampem'in pasında topla buluşan Emre Mor, Charisis ve Moutousammy'yi çalımladıktan sonra ceza yayının önünden şutunu çekti. Kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kontrol etti.
32. dakikada Emre Mor'un sağ taraftan yaptığı ortada altıpas çizgisi önünden Thiam'ın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.
41. dakikada Ziya Erdal'ın sol kanattan yaptığı ortada ceza yayı civarında bulunan Manaj, topu penaltı noktası yakınlarındaki Bekir Turaç Böke'ye aktardı. Bekir'in pasında ceza sahası sol çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Charisis'in vuruşunda, top üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
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