Futbol: Trendyol Süper Lig - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Atilla Karaoğlan, Anıl Usta, Seyfettin Ünalikas Eyüpspor: Muhammed Birkan Tetik, Tayfur Bingöl, Robin Yalçın, Vezo, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Halil Akbunar, Emre Mor, Ampem, ThiamNet Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli,...

31.01.2025 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Anıl Usta, Seyfettin Ünal

ikas Eyüpspor: Muhammed Birkan Tetik, Tayfur Bingöl, Robin Yalçın, Vezo, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Halil Akbunar, Emre Mor, Ampem, Thiam

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Ziya Erdal, Charisis, Tolga Ciğerci, Moutoussamy, Turgunboev, Bekir Turaç Böke, Manaj

Kırmızı kart: Dk. 10 Radakovic (Net Global Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Ömer Erdoğan (Teknik direktör) (Net Global Sivasspor), Dk. 45+1 Melih Kabasal (ikas Eyüpspor)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

17. dakikada Ampem'in pasında topla buluşan Emre Mor, Charisis ve Moutousammy'yi çalımladıktan sonra ceza yayının önünden şutunu çekti. Kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kontrol etti.

32. dakikada Emre Mor'un sağ taraftan yaptığı ortada altıpas çizgisi önünden Thiam'ın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

41. dakikada Ziya Erdal'ın sol kanattan yaptığı ortada ceza yayı civarında bulunan Manaj, topu penaltı noktası yakınlarındaki Bekir Turaç Böke'ye aktardı. Bekir'in pasında ceza sahası sol çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Charisis'in vuruşunda, top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig, Atilla Karaoğlan, Ali Şaşal Vural, Seyfettin Ünal, Tayfur Bingöl, Murat Paluli, Emre Akbaba, Caner Erkin, Sivasspor, Emre Mor, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Trendyol Süper Lig - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:32 Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi
23:23 Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak
22:46 Trump’tan 3 ülkeye yaptırım kararı Trump'tan 3 ülkeye yaptırım kararı
21:27 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı
20:46 Türkiye’den BM Güvenlik Konseyi’ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz
09:46 Yağlarını aldıran Demet Akalın’dan çöl pozları Yağlarını aldıran Demet Akalın'dan çöl pozları
09:44 Mansur Yavaş, İmamoğlu’na destek için Çağlayan Adliyesi’ne geldi Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi
09:35 Altın altın olalı böyle fiyat görmedi Altın altın olalı böyle fiyat görmedi
09:34 Dün gece galibiyet alamadık Ülke puanında son durum belli oldu Dün gece galibiyet alamadık! Ülke puanında son durum belli oldu
09:30 Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek değişiklik Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek değişiklik
09:14 Üç gün sonra zorunlu Uymayana 176 bin lira ceza kesilecek Üç gün sonra zorunlu! Uymayana 176 bin lira ceza kesilecek
09:09 Yeşilçam’ın yıldızı Sevtap Parman, Alzheimer’a yakalandı Yeşilçam'ın yıldızı Sevtap Parman, Alzheimer'a yakalandı
09:05 Faruk Fatih Özer’in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı Faruk Fatih Özer'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 01:58:35. #1.11#
SON DAKİKA: Futbol: Trendyol Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.