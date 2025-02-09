Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ozan Ergün, Furkan Ürün, Murat Temel
Kasımpaşa: Sinan Bolat, Winck, Piatkowski, Yasin Özcan, Rodrigues, Cafu (Dk. 74 Gökhan Gül), Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara (Dk. 90+3 Opoku), Ben Ouanes, da Costa (Dk. 74 Can Keleş)
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer (Dk. 63 Jurecka), Papanikolaou, Mithat Pala (Dk. 46 Hadziahmetovic), Ghezzal, Varesanovic (Dk. 63 Alikulov), Akintola (Dk. 77 Zeqiri), Sowe
Goller: Dk. 26 Rodrigues, Dk. 45+8 Hajradinovic (Penaltıdan), Dk. 57 da Costa (Kasımpaşa), Dk. 30 Ghezzal, Dk. 80 Sowe (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Dk. 38 Burak Yılmaz (Teknik Direktör) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 24 Varesanovic, Dk. 55 Ghezzal, Dk. 64 Samet Akaydın, Dk. 64 Akintola, Dk. 90+5 Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Dk. 34 Cafu, Dk. 88 Aytaç Kara (Kasımpaşa)
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti.
57. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Winck'in sağdan ortasında ön direkte da Costa'nın ayak içiyle uzak köşeye bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-1.
80. dakikada Çaykur Rizespor ikinci gol sevincini yaşadı. Hadziahmetovic'in uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Alikulov, ceza yayının biraz sağından kafayla topu kale alanına gönderdi. Sowe'un kale önünde dokunduğu top, kaleci Sinan Bolat'ın yanından ağlara gitti: 3-2.
Kasımpaşa, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
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