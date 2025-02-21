Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Samet Çiçek
ikas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo (Dk. 46 Halil Akbunar), Claro, Robin Yalçın, Caner Erkin (Dk. 46 Umut Meraş), Melih Kabasakal (Dk. 73 Stepanenko), Tayfur Bingöl (Dk. 67 Emre Akbaba), Yalçın Kayan, Emre Mor, Ampem (Dk. 67 Umut Bozok), Thiam
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Uduokhai, Masuaku (Dk. 76 Onur Bulut), Oxlade-Chamberlain (Dk. 67 Hadziahmetovic), Gedson Fernandes, Rashica, Joao Mario (Dk. 76 Arroyo), Rafa Silva (Dk. 86 Salih Uçan), Immobile (Dk. 46 Semih Kılıçsoy)
Goller: Dk. 1 Tayfur Bingöl (ikas Eyüpspor), Dk. 18 Rafa Silva, Dk. 45+2 Rashica, Dk. 60 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 32 Ampem, Dk. 58 Robin Yalçın (ikas Eyüpspor), Dk. 51 Masuaku (Beşiktaş)
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda ikas Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti.
55. dakikada sol kanatta Joao Mario'nun pasında ceza sahası çaprazında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un sert şutunda kaleci Berke Özer, topu çeldi.
60. dakikada Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Rafa Silva'nın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Semih Kılıçsoy, rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.
Beşiktaş, karşılaşmayı 3-1 kazandı.
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