Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Murat Ergin Gözütok, Murat Altan
ikas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Claro, Robin Yalçın, Umut Meraş, Yalçın Kayan, Emre Mor, Tayfur Bingöl, Emre Akbaba, Ampem, Thiam
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Prip, Melih İbrahimoğlu, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Kramer
Gol: Dk. 15 Emre Akbaba (Penaltıdan) (ikas Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Recep Uçar (Teknik direktör), Dk. 45+4 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 23 Emre Mor (ikas Eyüpspor)
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasındaki ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
15. dakikada Eyüpspor, penaltıdan bulduğu golle öne geçti. Emre Mor'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ampem'e kaleci Deniz Ertaş müdahale etti. Bu pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Emre Akbaba, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
33. dakikada Pedrinho'nun sol taraftan kullandığı kornerde Adil Demirbağ, ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla topu üstten auta gönderdi.
İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
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