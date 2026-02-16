Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü 3-2 Yendi - Son Dakika
Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü 3-2 Yendi

16.02.2026 22:16
Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Batuhan Kolak, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Frimpong, Baldursson, Mortadha, İrfan Can Kahveci (Dk. 76 Gueye), Kerem Demirbay (Dk. 76 Cafu), Benedyczak (Dk. 87 Allenivah), Cenk Tosun (Dk. 76 Diabate)

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Kranevitter (Dk. 67 Bartuğ Elmaz), Berkay Özcan, Shavy (Dk. 67 Verde), Larsson, Barış Kalaycı (Dk. 80 Traore), Serginho (dk. 67 Tiago Çukur)

Goller: Dk. 19 Kerem Demirbay, Dk. 62 Cenk Tosun, Dk. 71 İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Dk. 80 Mladenovic, Dk. 90+2 Traore (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 34 Winck, Dk. 45+1 İrfan Can Kahveci, Dk. 71 Becao, Dk. 89 Gueye, Dk. 90+2 Cenk Tosun (Kasımpaşa), Dk. 60 Kravenitter, Dk. 81 Larsson (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.

51. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı Benedyczak'a kazandırdı. Bu futbolcunun yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin sert şutunda kaleci Grbic gole izin vermedi.

62. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Kazanılar serbest vuruşta İrfan Can Kahveci, kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0.

71. dakikada fark 3'e çıktı. Sol kanatta topla buluşan Benedyczak'ın pasında soldan ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci, Biracshi'den sıyrılıp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu, yakın mesafeden plase vuruşla topu ağlara yolladı: 3-0.

80. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye indirdi. Sol kanatta topla buluşan Larsson'un pasında soldan ceza sahasına giren Mladenovic, çaprazdan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-1.

90+2. dakikada Fatih Karagümrük golü buldu. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Verde'nin arka direğe ortasında meşin yuvarlağı kontrol eden Traore'nin çaprazdan sert şutunda top uzak köşeye gitti: 3-2.

Kasımpaşa, sahasında 3-2 galip gelerek teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Kaynak: AA

Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
Kulisleri sallayacak iddia Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına dönüş tarihini verdiler
Kenan Yıldız, sahaya çıkar çıkmaz tüm takıma atmosferi anlattı
Yemen’de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
CHP’li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
