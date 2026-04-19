Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kerem Ersoy, Gökmen Baltacı
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Arous, Frimpong, Baldursson, Cafu, İrfan Can Kahveci, Diabate (Dk. 88 Ali Yavuz Kol), Ben Ouanes (Dk. 76 Eyüp Aydın), Benedyczak (Dk. 88 Kubilay Kanatsızkuş)
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Fatih Aksoy, Ümit Akdağ (Dk. 67 Bruno Viana), Hadergjonaj, Makouta (Dk. 61 Maestro), Janvier, Ruan (Dk. 81 Enes Keskin), İbrahim Kaya (Dk. 81 Mounie), Hwang, Güven Yalçın (Dk. 61 Hagi)
Gol: Dk. 60 İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 12 Hwang, Dk. 45 Ümit Akdağ, Dk. 60 Victor, Dk. 78 Bruno Viana (Corendon Alanyaspor), Dk. 22. Arous, Dk. 90+6 Baldursson (Kasımpaşa)
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendi.
47. dakikada soldan ceza sahasına giren Ruan'ın çaprazdan yakın direğe sert şutunda, kaleci meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
60. dakikada Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci'nin kornerden attığı golle 1-0 öne geçti. Hücum yönünün sağından korner kullanan İrfan Can Kahveci, etkili bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
