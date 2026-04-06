Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

06.04.2026 22:33
Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın perdesi, tek maçla kapandı.

Ligde 28. haftanın kapanış mücadelesinde Kocaelispor ile RAMS Başakşehir 0-0 berabere kaldı.

Haftanın zirve yarışını ilgilendiren ilk maçında lider Galatasaray'ı sahasında 2-1 yenen Trabzonspor, bir maçı eksik olan rakibiyle puan farkını 1'e indirdi. Sarı-kırmızılılar 64 puanda kalırken, Karadeniz ekibi aldığı galibiyetle puanını 63'e yükseltti.

28. haftanın bir diğer zorlu maçında ise zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı son anlarda bulduğu penaltı golüyle 1-0 yendi ve ikinciliğini korudu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, Trabzonspor ile puanını (63) eşitledi. Fenerbahçe de bir maç eksiği bulunan Galatasaray ile puan farkını 1'e indirirken, Beşiktaş ise 52 puanda haftayı kapattı.

Ligde kalma yarışında 18. ve son sıradaki Fatih Karagümrük haftayı 3 puanla kapattı ve kalan 6 maç öncesinde umutlarını tazeledi. Haftayı yenilgiyle kapatan ekipler Eyüpspor 17, Kayserispor ise 16. sırada kendine yer buldu ve düşme hattında yer aldı.

Süper Lig'in 28. haftasında üç karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Beş karşılaşmayı ev sahibi, bir maçı ise konuk takım kazandı. Ligdeki 9 mücadelede 20 gol atıldı.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Göztepe: 0-2

Kasımpaşa-Zecorner Kayserispor: 2-0

Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: 1-1

Trabzonspor-Galatasaray: 2-1

Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: 2-2

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: 2-1

Hesap.com Antalyaspor-ikas Eyüpspor: 3-0

Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-0

Kocaelispor-RAMS Başakşehir: 0-0

Puan durumu

Süper Lig'in 28. haftasının ardından puan durumu şöyle oluştu:

TAKIMOGBMAYAVP
1.GALATASARAY27204363204364
2.FENERBAHÇE28189162283463
3.TRABZONSPOR28196355302563
4.BEŞİKTAŞ28157649321752
5.GÖZTEPE271210532201246
6.BAŞAKŞEHİR28128844301444
7.SAMSUNSPOR2781273133-236
8.KOCAELİSPOR2897122332-934
9.GAZİANTEP FK28810103747-1034
10.ALANYASPOR2861483433132
11.KONYASPOR28710113341-831
12.ÇAYKUR RİZESPOR2779113338-530
13.ANTALYASPOR2877142843-1528
14.KASIMPAŞA2869132538-1327
15.GENÇLERBİRLİĞİ2867152839-1125
16.KAYSERİSPOR28411132150-2923
17.EYÜPSPOR2857161941-2222
18.FATİH KARAGÜMRÜK2855182648-2220

Gelecek haftanın programı

Süper Lig'de 29. haftanın maç programı şöyle:

10 Nisan Cuma:

20.00 Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor (Tüpraş)

11 Nisan Cumartesi:

14.30 RAMS Başakşehir-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

17.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)

20.00 Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe (RHG EnerTürk Enerji)

12 Nisan Pazar:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Göztepe-Kasımpaşa (Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi)

20.00 Galatasaray-Kocaelispor (RAMS Park)

13 Nisan Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

Kaynak: AA

ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı Bolu Belediyesi'nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı
Başakşehir’de kafede silahlı saldırı Başakşehir'de kafede silahlı saldırı
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin

23:53
Devrim Özkan’la barıştı mı Torreira’dan kafa karıştıran hareket
Devrim Özkan'la barıştı mı? Torreira'dan kafa karıştıran hareket
23:40
Ahmet Aras’ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı
23:38
Lucescu’nun yerine göreve gelen Hagi’nin aylık maaşı ortaya çıktı Az bulan da var yeterli diyen de
Lucescu'nun yerine göreve gelen Hagi'nin aylık maaşı ortaya çıktı! Az bulan da var yeterli diyen de
23:02
Hadise’ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama
Hadise'ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama
22:07
Trump’tan Putin’i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
21:55
Bursa’da silahlı kavgada baba ve bir oğlu öldü, diğer oğlu ise yaralandı
Bursa'da silahlı kavgada baba ve bir oğlu öldü, diğer oğlu ise yaralandı
