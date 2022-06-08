Futbol turnuvasında şampiyonu belli oldu - Son Dakika
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Futbol turnuvasında şampiyonu belli oldu

08.06.2022 15:58
Futbol turnuvasında şampiyonu belli oldu

Kilis 7 Aralık Üniversitesinin 15. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ve mezuniyet programı çerçevesinde düzenlenen futbol turnuvasının şampiyonu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu oldu.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinin 15. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ve mezuniyet programı çerçevesinde düzenlenen futbol turnuvasının şampiyonu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu oldu.

Turnuvanın son gününde 3'lük maçı Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Fen- Edebiyat Fakültesi arasında gerçekleştirildi. Müsabakayı kazanan Fen- Edebiyat Fakültesi, turnuvada üçüncü oldu. Turnuvanın final maçı ise Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu arasında gerçekleştirildi. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, final karşılaşmasının galibi olarak turnuvada şampiyon oldu. - KİLİS

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Genç kursiyerlerin tabloları sergilendi Genç kursiyerlerin tabloları sergilendi 7 Aralık Üniversitesi 15. yılını kutluyor 7 Aralık Üniversitesi 15. yılını kutluyor
Kaynak: İHA

Edebiyat, Futbol, Aralık, Kilis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol turnuvasında şampiyonu belli oldu - Son Dakika

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