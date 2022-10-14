Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

14.10.2022 00:00
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi gruplarında dördüncü hafta maçları tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi gruplarında dördüncü hafta maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 6 grupta 8 maç yapıldı.

H Grubu'nda yer alan Trabzonspor, sahasında ağırladığı Fransa'nın Monaco takımını 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bordo-mavililer, bu galibiyetle puanını 6'ya çıkardı.

TSİ 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

PSV (Hollanda) - Zürih (İsviçre): 5-0

C Grubu

Ludogorets (Bulgaristan) - HJK Helsinki (Finlandiya): 2-0

D Grubu

Union Berlin (Almanya) - Malmö (İsveç): 1-0

E Grubu

Manchester United (İngiltere) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0

Real Sociedad (İspanya) - Sheriff (Moldova): 3-0

F Grubu

Lazio (İtalya) - Sturm Graz (Avusturya): 2-2

H Grubu

Trabzonspor - Monaco (Fransa): 4-0

Ferencvaros (Macaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1

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Trabzonspor-Monaco maçının ardından Trabzonspor-Monaco maçının ardından Trabzonspor-Monaco maçının ardından - Abdullah Avcı (2) Trabzonspor-Monaco maçının ardından - Abdullah Avcı (2)
Kaynak: AA

Trabzonspor, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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