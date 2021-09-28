Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın da bulunduğu C Grubu'nun diğer maçında Borussia Dortmund, konuk ettiği Sporting Lizbon'u 1-0 yendi.

Almanya temsilcisine galibiyeti getiren golü, 37. dakikada Donyell Malen kaydetti.

Borussia Dortmund'un geçen hafta sonu Borussia Mönchengladbach ile oynadığı lig maçında sakatlanan yıldız oyuncusu Norveçli santrfor Erling Haaland ise tedavisinin devam etmesi nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemedi.

Haaland, maç öncesinde düzenlenen törenle, Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonunun en iyi forveti ödülünü aldı. 21 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Dortmund formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 10 kez ağları sarsmıştı.

C Grubu'nda Beşiktaş'ı 2-0'la geçen Hollanda temsilcisi Ajax, 6 puan ve averaj farkıyla Borussia Dortmund'un önünde ikinci hafta sonunda liderliğini korudu. Puanı olmayan takımlardan Beşiktaş üçüncü, Sporting Lizbon son sırada yer aldı.

C Grubu'nda ikinci haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y Av. Puan Ajax 2 2 0 0 7 1 6 6 Borussia Dortmund 2 2 0 0 3 1 2 6 Beşiktaş 2 0 0 2 1 4 -3 0 Sporting Lizbon 2 0 0 2 1 6 -5 0

Son Dakika

Nihat Kahveci, Ajax-Beşiktaş maçının hakemini yerden yere vurdu: Türklerle sıkıntısı var

Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş

Kim doğruyu söylüyor? Beyaz Saray ile Pentagon arasında Afganistan krizi patlak verdi

Polisten kaçan sürücü, yaptığı kaza sonrası başından vurulmuş halde bulundu

İlk kez görüntülendiler! Bilal Yiğit Koçak, milli atletle aşk yaşıyor

Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu

AK Partili vekilden Arınç'a isim vermeden sert eleştiri: Dindarlar ülkesine midesinden değil, gönülden bağlıdır

Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı