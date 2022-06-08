Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Uluslar Ligi

08.06.2022 23:47
Futbol: UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde 2. hafta, 4 karşılaşmayla tamamlandı.

UEFA Uluslar Ligi'nde 2. hafta, 4 karşılaşmayla tamamlandı.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında A ve B liglerinde 4 maç oynandı.

A Ligi 4. Grup'ta evinde Belçika, Polonya'yı 6-1 yenerken, Hollanda ise deplasmanda Galler'i 2-1 mağlup etti.

B Ligi 1. Grup'ta ise Ukrayna, deplasmanda İrlanda'yı 1-0 mağlup etti, İskoçya ise Ermenistan'ı 2-0 yendi.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

4. Grup:

Belçika-Polonya: 6-1

Galler-Hollanda: 1-2

B Ligi

1. Grup:

İrlanda-Ukrayna: 0-1

İskoçya-Ermenistan: 2-0

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Polonya, Belçika, Galler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika

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