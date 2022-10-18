Kaynak: DHA

Adana Demirspor, Gökhan Töre, Adıyaman, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Adıyaman spor haberi | Adana Demirspor, Adıyaman'ı 5 golle eledi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.