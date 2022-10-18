Adıyaman spor haberi | Adana Demirspor, Adıyaman'ı 5 golle eledi - Son Dakika
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Adıyaman spor haberi | Adana Demirspor, Adıyaman'ı 5 golle eledi

18.10.2022 22:44
Adıyaman spor haberi | Adana Demirspor, Adıyaman'ı 5 golle eledi

Adıyaman haberlerine göre STAT: Adana Yeni ŞehirHAKEMLER: Turgut Doman, Enes Biroğlu, Onur GülterADANA DEMİRSPOR: Vedat Karakuş - Abdurrahim Dursun, Semih Güler, Manev, İsmail Çokçalış, Mustafa Kapı (Dk. 46 Gökhan İnler), Bjarnason, Yusuf Sarı (Dk. 62 Gökhan Töre), Arda Kurtulan (Dk. 46 Erhun Aksel Öztümer), Gulbrandsen (Dk.

STAT: Adana Yeni Şehir

HAKEMLER: Turgut Doman, Enes Biroğlu, Onur Gülter

ADANA DEMİRSPOR: Vedat Karakuş - Abdurrahim Dursun, Semih Güler, Manev, İsmail Çokçalış, Mustafa Kapı (Dk. 46 Gökhan İnler), Bjarnason, Yusuf Sarı (Dk. 62 Gökhan Töre), Arda Kurtulan (Dk. 46 Erhun Aksel Öztümer), Gulbrandsen (Dk. 62 Berk Yıldız), Dzyuba (Dk. 55 Assombalonga)ADIYAMAN FK: Ahmet Çolak - Tevfik Doğukan Pala, Ömürcan Karaca, Ayberk Altan (Dk. 67 Salim İyik), Alihan Bel (Dk. 62 Çağrı Yağız Yasak), Kerem Hakan Vapuroğlu, Haydar Deniz (Dk. 77 Yılmaz Daler), Nihat Koç (Dk. 67 Rüştü Hanlı), Yiğit Demir, Burak Güler (Dk. 46 Göktan Işılak), İbrahim Halil ÖnerGOLLER: Dk. 44 Yusuf Sarı, Dk. 60, Dk. 64, Dk. 74 Erhun Öztümer, Dk. 85 Gökhan Töre (Adana Demirspor)SARI KART: Tevfik Pala (Adıyaman FK)

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda Spor Toto Süper Lig'in zirvesindeki Adana Demirspor, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Adıyaman FK'yı 5-0 yenerek 4'üncü Eleme Turu'na yükseldi. Adana Demirspor'da ikinci yarı oyuna giren Erhun Aksel Öztümer, 3 gol atarak maçta dikkat çeken isim oldu.

7'nci dakikada Adıyaman FK oyuncusu Haydar Deniz, ceza yayı üzerinde Adana Demirspor'lu Mustafa Kapı'ya baskı yaparak topu kaptı. Haydar Deniz'in kaleye vurduğu meşin yuvarlak dışarı gitti.8'inci dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Yusuf Sarı'nın ceza sahasından çektiği şutu Adıyaman FK kalecisi Ahmet Çolak kornere çeldi.19'uncu dakikada Adana Demirsporlu Dzyuba, savunma arkasına sarkan Gulbrandsen'e ara pası gönderdi. Adıyaman FK'nın kalecisi Ahmet Çolak'la karşı karşıya kalan Gulbrandsen çektiği şutla meşin yuvarlağı auta gönderdi.44'üncü dakikada Adana Demirspor'un geliştirdiği atakta Yusuf Sarı, yayın gerisinden çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.59'uncu dakikada Adıyaman FK kalecisi Ahmet Çolak topu solundaki oyuncuya göndermek istedi ancak Adana Demirsporlu Erhun Aksel Öztümer'in topu kaparak vurduğu meşin yuvarlak fileyle buluştu: 2-0.64'üncü dakikada Adana Demirspor'lu Assombalonga'nın verdiği pasla Erhun Aksel Öztümer topu ağlarla buluşturdu: 3-0.74'üncü dakikada Adana Demirspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Berk Yıldız ceza sahasına girerek topu çevirdi, kale önüne doğru gelen topa vuran Erhun Aksel Öztümer, meşin yuvarlağı fileyle buluşturdu: 4-0.

85'inci dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta İsmail Çokçalış, yayın gerisindeki Gökhan Töre'ye pasını verdi. Gökhan Töre ceza yayının sağından çektiği şutla topu ağlarla buluşturdu: 5-0.


- Adana
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Adıyaman spor haberi | Adana Demirspor, Adıyaman'ı 5 golle eledi - Son Dakika

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